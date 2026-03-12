Hong Kong detiene a dos hombres por blanqueo de 600 millones de dólares y narcotráfico

Las Aduanas de Hong Kong desmantelaron una presunta organización de blanqueo de capitales en una operación que se saldó con la detención de dos hombres locales acusados de haber movido fondos por valor de unos 4.700 millones de dólares hongkoneses (600 millones de dólares estadounidenses) de origen ilícito.

Los agentes centraron sus pesquisas en un varón local de 66 años y abrieron una investigación financiera al detectar que su perfil económico resultaba “altamente incongruente” con el volumen de transacciones registradas.

Se sospecha que gestionó dinero procedente de actividades delictivas mediante sociedades locales y participó en operaciones de lavado entre abril de 2022 y febrero de 2023.

Investigación y registros

Tras una exhaustiva investigación, este jueves los oficiales de Aduanas registraron una vivienda particular y decomisaron teléfonos móviles y abundante documentación bancaria.

En un segundo registro en la sede comercial de una de las empresas investigadas, incautaron un talonario de cheques, efectivo, tarjetas bancarias y un importante alijo de drogas peligrosas: cogollos de cannabis, productos de aceite de cannabis, cocaína, metanfetamina, ketamina y pastillas de MDMA, junto con material de empaquetado y aparatos de inhalación.

Además, se requisaron unos 9.000 cigarrillos sin derechos pagados y aceite de nicotina sospechoso. En ese mismo lugar fue detenido un segundo individuo de 36 años.

Legislación y consecuencias

Las autoridades confirmaron que proseguirán las pesquisas al amparo de la Ordenanza de Delitos Organizados y Graves (OSCO), la Ordenanza de Drogas Peligrosas, la Ordenanza de Mercancías Sujetas a Derechos y la de Farmacia y Venenos, sin descartar nuevas detenciones.

Según la legislación OSCO, comete delito quien trate con cualquier bien sabiendo o teniendo motivos razonables para creer que representa, total o parcialmente, directa o indirectamente, los beneficios de un crimen punible.

La pena máxima prevista es una multa de 5 millones de dólares hongkoneses (638.800 dólares estadounidenses), 14 años de prisión y la posible confiscación de los beneficios del delito.

Las autoridades señalaron que este tipo de operaciones forman parte de una estrategia más amplia para combatir el crimen organizado y el uso del sistema financiero para ocultar ganancias ilícitas.

La investigación, liderada por las Aduanas de Hong Kong, busca rastrear el origen del dinero y determinar si existen vínculos con redes internacionales dedicadas al narcotráfico u otras actividades criminales. Los agentes también analizan las transacciones realizadas a través de empresas locales para identificar a posibles cómplices y beneficiarios del esquema de lavado de dinero.

El caso ha vuelto a poner el foco en los controles financieros en Hong Kong, uno de los principales centros financieros de China y del mundo.

Las autoridades han reiterado que continuarán reforzando los mecanismos de vigilancia y cooperación con otras agencias internacionales para impedir que organizaciones delictivas utilicen el territorio para canalizar fondos ilícitos, al tiempo que advirtieron que las investigaciones siguen abiertas y podrían producirse nuevas detenciones en las próximas semanas.