El cantante británico Ed Sheeran ofreció anoche una presentación en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico, un concierto que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales debido a una aparición inesperada que encendió al público: la del ícono del reguetón Daddy Yankee.

El recital dio un giro especial cuando, en medio del show, Daddy Yankee subió al escenario ante la sorpresa de los asistentes. En el audiovisual, se puede observar la euforia inmediata que provocó su salida.

En el momento de su aparición, el artista boricua, interpretó “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, generando una reacción explosiva, que no esperaban ver a ambas figuras compartiendo escenario.

Más adelante, Daddy Yankee interpretó “Sonríele”, mientras era acompañado en la guitarra por Ed Sheeran. El artista británico también participó en los coros, sumándose al público que cantaba desde las gradas, lo que convirtió la interpretación en un momento especial.

Esta es la primera vez que Yankee pisa el escenario del coliseo, tras su despedida en el 2023.