Interior y Policía inaugura oficina registros extranjeros

Dajabón.- El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, inauguró las oficinas de registro de extranjeros en las provincias fronterizas de Dajabón y Elías Piña.

El funcionario afirmó que esas instalaciones jugarán un papel estelar en este gran esfuerzo del Gobierno por garantizar la seguridad del territorio, porque permitirán identificar a los extranjeros que habitan en cada demarcación.

“Porque no podemos seguir viviendo en un país como chivos sin Ley, es indispensable que el Estado dominicano conozca quiénes son y dónde están los extranjeros que aquí residen, quiero precisar que el registro no implica una regularización migratoria, sino como su nombre lo dice, una identificación de esa persona’’, precisó Vásquez.

Señaló que en todo el territorio nacional serán habilitados unos 40 organismos similares a estos, en especial en cada gobernación provincial y en Bávaro, Punta Cana, y el Distrito Nacional.

Al pronunciar el discurso central en la inauguración del primer centro en Dajabón, Vásquez Martínez aclaró que como forma de garantizar el buen funcionamiento, dispondrán de un personal entrenado y capacitado.

“El Gobierno está decidido a realizar cuantos esfuerzos sean necesarios para preservar la paz, la seguridad y la soberanía nacional, que tanto sacrificio han costado a esta democracia”, afirmó Vázquez.

Indicó que hoy más que nunca es indispensable que el Estado conozca quiénes son y dónde están los extranjeros en el país, por un asunto de seguridad ciudadana y de seguridad nacional.

Manifestó que a partir de ahora las autoridades escriben una página diferente en la historia, porque actuarán apegadas a la Ley, “nuestro compromiso como Gobierno es preservar la integridad y seguridad del pueblo dominicano y ese principio quiero que sepan que bajo ningún concepto lo vamos a claudicar en esta gestión que encabeza el presidente Abinader”.

Asimismo, llamó a todos los sectores de la vida nacional, que de una forma u otra inciden en las tomas de decisiones, a que apoyen esta iniciativa, porque no es de un partido político en particular, ni de un color determinado, es un tema de Nación, donde debe primar el interés nacional por encima del particular.