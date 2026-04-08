Santo Domingo. – Hoy no suena la música, suenan los recuerdos. A un año de la tragedia en el Jet Set, la República Dominicana vuelve a estremecerse al evocar la noche en que el merengue se apagó, las risas se convirtieron en silencio y el país perdió, en cuestión de horas, a algunas de sus figuras más queridas.

Lo que comenzó como una velada de celebración terminó convertido en una herida abierta en la memoria colectiva. Hoy, doce meses después, los nombres de Rubby Pérez, Octavio Dotel, Tony Blanco, Nelsy Cruz y otras personalidades, no solo se recuerdan: se sienten.

Porque hay tragedias que pasan… y hay otras, como la del Jet Set, que se quedan para siempre.

Hoy se recuerda al merenguero Rubby Pérez, “la voz más alta del merengue”, quien fallece mientras animaba aquella fatídica noche, con el tema “De Color de Rosa”, su música continúa sonando, convirtiéndose en símbolo de su permanencia en el corazón del pueblo.

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En el deporte, el país honra la memoria de Octavio Dotel y Tony Blanco, exjugadores de Grandes Ligas, cuyas carreras siguen siendo referencia para nuevas generaciones.

Desde el ámbito político, se mantiene vivo el recuerdo de Nelsy Cruz, gobernadora de Monte Cristi, cuya gestión dejó huellas en su comunidad.

Nelsy Milagros Cruz

Un vacío en distintos sectores

El sector empresarial también siente la ausencia de Eduardo Grullón y Johanna Rodríguez, vinculados al Grupo Popular, así como del diseñador Martín Polanco, cuya creatividad marcó la moda local.

Johanna Rodríguez y Eduardo Grullón

De igual forma, se recuerdan Eduardo Guarionex Estrella y Alexandra Grullón, cuyas pérdidas impactaron profundamente a influyentes círculos sociales y políticos.

Memoria, justicia y reflexión

A un año del hecho, el país no solo recuerda, también reflexiona. La tragedia en el Jet Set marca un antes y un después en la discusión sobre la seguridad en espacios de entretenimiento.

Familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia, mientras la sociedad mantiene viva la memoria de quienes partieron.

Un legado que permanece

Hoy no se habla solo de una tragedia, sino de vidas que dejaron huella. Sus nombres siguen presentes en la música, el deporte, la política y la empresa.

A un año, República Dominicana no olvida.