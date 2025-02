El pívot Joel Soriano superó los nervios que se apoderaron de él en los primeros minutos de juego para completar un doble-doble que impulsó el triunfo de la selección dominicana de baloncesto 84-67 sobre su similar de Nicaragua, en la tercera ventana Fiba Clasificatoria al AmeriCup 2025.

“No te voy a mentir, estuve muy nervioso en los dos primeros tiros que tuve pero Ángel (Delgado) y Eloy (Vargas) me dijeron que me calmara, que no me estresara”, expresó Soriano, quien jugó 23:46 minutos y finalizó el encuentro con 14 puntos, 12 rebotes y 3 bloqueos.

Los dominicanos, que tuvieron que esperar el desenlace del partido entre México y Cánada para conocer si avanzaban como integrantes del Grupo C, sellaron su boleto al Campeonato AmeriCup 2025 tras los mexicanos no superar de 17 puntos a los canadienses, en un partido que terminó 98-94 a favor de los aztecas.

Jean Montero exhibe manejo del balón.

Joel Soriano, quien participa por primera vez con la selección nacional de mayores, se mostró mucho más seguro en cancha en este partido contra Nicaragua que lo expuesto contra los canadienses el pasado viernes.

“De verdad que no sé cómo explicarlo, no tengo palabras para definir lo que significa esto para mí. Me siento muy contento y orgulloso por esto. Doy gracias a Dios, mis compañeros y al entrenador por lo que hemos mostrado como equipo”, significó Soriano sobre los vivido en estos días junto al equipo dirigido por el argentino Néstor -Che- García.

Se refirió al futuro de la selección y consideró que es prometedor por el núcleo de jugadores que hay.

“Solo pido que crean en mi y en el futuro que tenemos para esta selección”, manifestó Soriano, quien acciona para la filial de G-League de Charlotte Hornets.

El problema

Jean Montero, quien aportó 16 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes, señaló que como equipo cumplieron con lo propuesto para esta ventana.

“Hicimos lo que teníamos que hacer, que era cumplir con nuestra parte ganando estos dos encuentros”, destacó el jugador que acciona en el baloncesto español de la ACB con Valencia.

Habló sobre el significado e importancia que tiene para él jugar en territorio dominicano.

“Siempre me ha gustado representar a la patria, sobretodo cuando se trata de jugar aquí en el país, porque entiendo que la casa hay que defenderla y hacerla respetar”, dijo Jean, quien anotó tres triples.

El capitán

El dominio mostrado en cancha por los dominicanos fue liderado en primera instancia por Víctor Liz, quien fue la bujía ofensiva del equipo en los primeros minutos.

El capitán Liz culminó el partido con 12 tantos en 18:17 minutos de acción.

Grupo por muchos años

“El talento que tenemos acá es para que jueguen por muchos años. El grupo que tuvimos en esta ventana parecía que nos conocíamos de toda la vida. Somos como un bloque que queremos llevar a este país a lo más alto”, manifiesta el Che García.