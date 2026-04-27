El dominicano José Tena salió desde la banca con una tarea simple: embasarse. Terminó haciendo mucho más.

Tena conectó su primer cuadrangular de la temporada, un batazo decisivo que rompió el empate en la décima entrada y selló la victoria 2-1 de los Washington Nationals sobre los Chicago White Sox.

El infielder entró como bateador emergente y, en conteo de 3-1, castigó una recta de 95.5 millas por hora del relevista dominicano Seranthony Domínguez, enviando la pelota a 408 pies entre los jardines central y derecho.

“Estaba realmente muy emocionado”, expresó el quisqueyano tras el encuentro.

El batazo no solo definió el partido, sino que también representó el imparable número 100 de su carrera en las Grandes Ligas.

“Estaba mentalmente preparado para ese momento y tuve un buen contacto”, agregó sobre el turno que cambió el rumbo del juego.

Tena ha sido utilizado principalmente como jugador suplente por el dirigente Blake Butera en esta temporada, aunque actuaciones como esta refuerzan su valor como una pieza oportuna desde la banca.