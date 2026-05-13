El temor se apoderó de los Mets de Nueva York la noche de este miércoles, cuando su principal figura, el dominicano Juan Soto, tuvo que retirarse del encuentro frente a los Tigres de Detroit tras sufrir un pelotazo en su pie derecho.

La eventualidad sucedió en la parte baja de la tercera entrada, cuando Soto conectó un batazo de foul que se estrelló violentamente contra su pie.

Aunque intentó dar unos pasos para amortiguar el impacto, el dolor resultó insoportable y obligando la salida del dirigente Carlos Mendoza y el preparador físico.

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A pesar del golpe, Soto decidió continuar en el partido. Tras ser examinado, se puso de pie y, aunque mostraba una notable cojera, permaneció en la caja de bateo.

En medio de una evidente incomodidad, completó su turno, el cual terminó con un ponche mientras la pizarra marcaba 2-1 a favor de los visitantes.

Soto volvió a presentarse en el plato durante el sexto inning, donde falló con un rodado hacia el lanzador, dejando claro que sus facultades físicas estaban limitadas.

El desenlace de su actuación llegó en la séptima entrada. Con corredores en las esquinas y dos outs, Mendoza optó por la prudencia y, en su lugar, envió a MJ Meléndez como bateador emergente, sellando la salida de Soto del compromiso.

Se espera que en las próximas horas se realicen estudios más profundos para determinar el alcance de la lesión y el tiempo que le tomará su regreso.

Finalmente, el encuentro concluyó con marcador de 3-1, otorgándole la victoria a los Mets.