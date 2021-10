Kalimete revela artistas no han apoyado temas grabados con él

Santo Domingo.- El merenguero Kalimete afirma que no es un artista que solo quiere continuar ganando espacios en la industria de la música internacional, sino también darle la oportunidad a colegas y paisanos de otros géneros de llegar a la radio de Estados Unidos, donde reside hace años.

Recientemente, el artista ha estado promocionando el tema Malacorita, junto a Rochy RD y anteriormente las canciones Ella ya me olvidó y Maldito Flow, en colaboración con Omega y Musicólogo El Libro, respectivamente, pero reveló a Que Pasa que a estos simplemente no les ha interesado darle promoción a los referidos temas que han grabado junto a él, por lo que su disquera Sueño Records ha perdido miles de dólares por esta situación.

“No estoy haciendo música tanto para mí en estos momentos, sino para que nosotros los dominicanos podamos crecer, y vernos como los de otras nacionalidades que son unidos, que fusionan un género con otro, pero lamentablemente el intento ha sido fallido”, dijo Kalimete.

Kalimete explicó que en los últimos dos años ha tratado de crear un movimiento internacional de la música dominicana, para que las propuestas de los artistas criollos lleguen a los mercados internacionales, “donde no están sonando”, pero su intento ha sido en vano, por la falta de interés de sus colegas, en apoyar los temas a pesar de que existe un contrato que estipula que estos deben promocionarlos.

“Comenzamos con Omega, luego con Musicólogo, El Clasicom y este último tema con Rochy RD, pero me he encontrado con la situación de que ninguno ha apoyado los respectivos temas. O sea, una cosa increíble. Nosotros haciendo un esfuerzo; mi disquera haciendo un esfuerzo como empresa, tratando de colocar nuestra música a los niveles más altos de la música latina, y ellos participando de estas colaboraciones, no son capaces de apoyarlas. La disquera que me representa se ha visto sumamente afectada económicamente por estos impases. Creo que es difícil que con lo que ha pasado la disquera piense en colaborar con otros artistas”.

Continuó diciendo que “aunque el contrato dice que ellos deben apoyar y promocionar las canciones, yo soy de las personas que creen que nada obligado puede funcionar. Existen estipulaciones dentro de los acuerdos que dicen que ellos debían apoyar, pero imagínate ¿Cómo me vería yo tratando de llevar a la corte a una persona para que apoye? Eso se vería mal, y perdería mi misión y propósito, que es mostrar que en la unión está la fuerza. Al Llevar a la corte se vería empañada esa misión y visión que es tratar de unificar”.

¿Amor o dinero?

Ramfis Reyes, nombre de pila del artista, quien tiene más de 20 años de trayectoria musical, a través de la cual ha logrado estar en el top de los Billboard, y nominado a premios Lo Nuestro y Heat; explicó que “me estoy rompiendo la cabeza, proque yo como artista no me veo grabando un tema, componiéndolo, haciendo un video y luego dejándolo huérfano, no importa el acuerdo que haya o no.

Puedes preguntarle a otro artista de corazón y te dirá lo mismo que yo. La respuesta de si lo han hecho por amor a la música o a lo económico, me encantaría que ellos respondieran, porque no entiendo cómo un artista puede poner su arte, su imagen y su nombre detrás de algo y después completamente se desligue y lo sabotee”.