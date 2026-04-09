Kany García: “Este disco es una puerta abierta a mi vida”

San Juan, Puerto Rico.- En un espacio marcado por la cercanía y la honestidad, Kany García decidió adelantarse al lanzamiento oficial de su nuevo álbum “Puerta Abierta” con un gesto poco común: reunirse con su público, amigos y personas cercanas para contar, desde la emoción, lo que hay detrás de cada canción.

No fue una rueda de prensa tradicional. Fue, más bien, una conversación abierta, casi íntima, en el Museo de Arte Puerto Rico, donde la artista dejó a un lado cualquier formalidad para mostrarse tal cual es. “Este disco es eso mismo, una puerta abierta… abierta a mi vida, a lo que siento, a lo que soy hoy”, expresó con franqueza, dejando claro desde el inicio el tono de la velada.

En un set, preparado como una salita común de cualquier casa humilde, la cantautora fue contando historias que dan forma a esta nueva producción. Habló de procesos personales, de momentos de cambio y de cómo cada canción nació desde una necesidad real de decir algo. “Hay temas que me costaron mucho escribir, porque implicaban aceptar cosas, mirarme de frente”, confesó, en uno de los momentos más reveladores.

“Puerta Abierta” se presenta así como un ejercicio de vulnerabilidad. No busca esconder grietas, sino exponerlas. “Yo no quería hacer un disco perfecto, quería hacer un disco honesto”, afirmó.

En ese diálogo cercano, Kany también reflexionó sobre su evolución artística. Reconoció que este proyecto la conecta con sus inicios, pero desde una mirada más madura. “Siento que volví a mí, a la raíz de por qué empecé a escribir canciones”, comentó, reafirmando que, más allá de los años de carrera, sigue apostando por la autenticidad como su mayor sello.

El público, testigo directo de estas confesiones, se convirtió en parte esencial del momento y se identificaban con las historias compartidas. “Al final, uno escribe desde lo personal, pero esperando que alguien más se encuentre en eso”, dijo la artista, destacando la conexión que siempre ha buscado con su audiencia.

Durante el encuentro, también adelantó que el álbum explora distintas sonoridades y cuenta con colaboraciones especiales, aunque dejó claro que lo verdaderamente importante no son los nombres, sino las emociones que atraviesan cada tema. “Las colaboraciones suman, pero lo que sostiene este disco es la verdad que hay en cada canción”, aseguró.

Los asistentes fueron los primeros testigos en escuchar este albúm cargado de historia, y que tal cual , ella misma cuenta, fue realizado en su natal Puerto Rico, algo que la llena de mucho orgullo, además de que representa la niña que lleva dentro. “Este disco me representa un momento muy específico de mi vida, y compartirlo así, de cerca, lo hace aún más especial”, expresó.

Kany García reflexionó sobre su evolución artística.

Lejos de buscar impresionar, Kany García apostó por algo más difícil: conectar. Y lo hizo desde un lugar honesto, sin adornos. “Si algo quiero con este álbum es que la gente sienta… que se permita sentir, recordar, sanar”, dijo, dejando claro el propósito emocional de Puerta Abierta.

Este encuentro previo al lanzamiento no solo funcionó como una introducción al disco, sino como una extensión de su esencia. Una especie de recuerdos vividos, donde cada palabra anticipa lo que vendrá en cada canción.

El albúm

Antes de este encuentro íntimo, Kany García conversó con medios de comunicación internacionales de manera individual.

Allí habló del proceso de creación de este disco, su significado y la importancia de los artistas que colaboraron en el mismo.

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Al ser cuestionada sobre el nombre del disco y lo que significa “Puerta Abierta”, dijo que es muy raro que en este tiempo la gente tenga las puertas abiertas, por la criminalidad y cosas que pasan “siempre hay que estar con el ojo al pillo”, y que este nuevo disco es una invitación a que pase el que quiera porque “hay confianza y todo está dicho”.

“Esto es un álbum donde esta mi ADN caribeño, yo creo que por es que la gente que entra saben que son sonidos desde mi niñez hasta que lo que yo hago hoy en día y creo que la conotación de la puerta a quien tú le quitas el cerrro , que genetralmente es a la gente que quieres: tu familia, amigos y gente en la que confias plenamente y me siento en este momento con esa confianza de una desnudez mayor ante la gente”, expresó Kany.

El disco cuenta con 11 canciones y colaboraciones con Nathy Peluso, la banda venezolana Rawayana, Yuridia y con el dominicano Juan Luis Guerra.

Grabar con Juan Luis

Juan Luis Guerra es uno de los invitados a formar parte de este disco, y al hablar de lo que significa este artista para ella no dudo en decir que: “siempre he sido muy consistente en lo que él significa para mi, en lo que representa y las influencias que tiene en mis canciones., mis deseos de tocar instrumentos, de aprender a escribir y escribir desde desde la sensibilidad, pero también desde la responsabilidad”, señaló García.

Agregó que “él es un poeta que creo que toda mi generación, que se le pregunte que con quién quisieran hacer algo, creo que el 98 por ciento te va a decir que Juan Luis”.

Confesó que se tardó en hacerle la invitación a Juan Luis para realizar una colaboración. “Pero creo que lo que yo intenté fue como recrear una canción que me llevara, a mí y a mis fans, a los sonidos que adoraba de Juan Luis, y no sé si esto lo hará sentir cercano o deseoso de unirse y para mi sorpresa me dijo sí de una. Se tardó la verdad como dos meses en contestarme, pero está bien, es el maestro y se puede tardar”, destacó la intérprete de Mi amigo en el baño.

El lanzamiento oficial, que se realizó hoy jueves, marca el inicio de esta nueva etapa, pero quienes estuvieron presentes en este encuentro ya fueron testigos de algo más profundo: el momento exacto en que una artista decide abrirse por completo.

Concierto de Kany

Kany García se prepara para el lanzamiento de su gira mundial “Puerta abierta”, la cual incluye como destino a República Dominicana, el próximo 30 de mayo en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, bajo la producción Gammal Haché.

Las canciones

“Puerta abierta”, “La mala era yo” (junto a Yuridia), “Tierra mía”, “Lamento”, “La casita”, “Fiera”, “Amor Bonito (Juan Luis Guerra) “Gatita (con Nathy Peluso), “Sin embargo”, “La culpa” (junto a la banda venezolana Rawayana, “A la niña que fui”, completan este décimo álbum de estudio de Kany.