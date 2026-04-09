Tokischa con sus acciones ha generado controversia a lo largo del tiempo

La profanación de santuarios católicos por parte de la artista urbana Tokischa no es nueva, sino que forma parte de acciones frecuentes que han generado controversia a lo largo del tiempo, tanto en el país como en el extranjero.

A cinco años de su primer desnudo en el interior de un templo en República Dominicana, la irreverente urbana ha vuelto a encender las alarmas de la Iglesia católica, esta vez en Europa, demostrando que su historial de provocación en estos espacios no está compuesto por hechos aislados.

Recientemente, la cantante dominicana estuvo en Madrid y han salido a la luz fotos suyas semidesnuda en el interior de la basílica de Nuestra Señora del Coro, símbolo de la devoción y la historia de San Sebastián, ubicada en una ciudad costera al norte de España. Las instantáneas fueron el viernes Santos.

Tokischa

La pose en topless de Tokischa en el interior del templo ha movido los cimientos de la cúpula católica local, donde el obispado de San Sebastián ha exigido que se retiren las imágenes difundidas en redes sociales por la rapera.

Te puede interesar:Obispado de San Sebastián exige retirar video de Tokischa semidesnuda en basílica

La diócesis estudia si los hechos “pudieran requerir algún tipo de acción jurídica o canónica”, tras recordar que en su momento habían rechazado la intención de Tokischa.

En su comunicado, el obispado lamentó profundamente el uso indebido de un espacio sagrado para la realización de contenidos que resultan incompatibles con el respeto debido a un lugar santo y que hieren la sensibilidad religiosa de los fieles.

Este escándalo internacional evoca de inmediato lo sucedido en el país el 2021, en medio de la pandemia, cuando Tokischa sorprendió a la comunidad católica al publicar imágenes en ropa interior dentro del santuario de Nuestra Señora de la Altagracia (Virgen del Puerto), ubicado en la carretera La Vega-Jarabacoa.

Aquel episodio no quedó solo en críticas mediáticas, sino que la alcaldía de La Vega presentó una querella judicial contra la intérprete. Al final, la acción legal murió con el tiempo sin mayores consecuencias.

Su historial de desacato no se limita al ámbito religioso. Por ejemplo, el polémico lanzamiento del audiovisual “Desacato Escolar”, realizado junto a su colega Yomel el Meloso, generó una airada reacción en distintos sectores sociales por su contenido explícito contra las normas de conducta y los valores educativos.

Tan reciente como en febrero, durante la gala de los Premios Lo Nuestro, volvió a hacer de las suyas al acaparar la atención pública, no por su talento artístico, sino por la vestimenta con la que llegó al lugar.

Tokischa durante su llegada a Los Premios Lo Nuestro, durante su pasado edición, en febrero pasado.

Durante el evento, celebrado el pasado 19 de ese mes en Miami, Estados Unidos, Tokischa sorprendió a la prensa internacional al lucir un vestido cuyo diseño consistía en dejar su seno izquierdo al descubierto.

Mientras sus seguidores celebran sus acciones intrépidas contra la moral, el incidente en la basílica de San Sebastián deja claro que la carrera de Tokischa sigue cimentada sobre la transgresión de los límites sociales y religiosos.

Tokischa Peralta, nombre de pilar de la interprete, en una reciente entrevista afirmó que dejó de consumir todo tipo de drogas desde enero del 2020, fecha en que aseguró se dio “La última nota”.

“Yo empecé a estar sobria desde enero del 2020, que fue una última nota que me di, donde solo pensaba: yo quiero obtener sobriedad, yo quiero ser una persona sobria para yo poder desarrollarme. Yo tampoco tomo alcohol”, puntualizó declaró durante una entrevista a para Bilboard en español.

“Cuando volví a tomar alcohol se puse muy rulay, eso fue finales de 2023, entonces a principios de 2024, dije: ok, ya no vuelvo nunca más a tomar alcohol. Pero drogas, de fumar, éxtasis, LCD, nunca más lo he vuelto a hacer desde el 2020”, agregó.