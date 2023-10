Kanye se casó en secreto hace 10 meses, semanas después de divorciarse de Kim

Infobae.- La intriga y el misterio en torno a la unión repentina de la pareja se acabó. Oficialmente, el polémico rapero Kanye West y la diseñadora de Yeezy Bianca Censori están legalmente casados. Documentos exclusivos que Daily Mail sacó a la luz confirman que el actualmente llamado Ye se casó con Censori el 20 de diciembre de 2022.

El intérprete de ‘Stronger’ planificó muy bien sus movimientos con el fin de que la noticia pasara desapercibida. La unión de la nueva pareja se llevó a cabo bajo una licencia de “matrimonio confidencial” en una ceremonia privada Palo Alto, California, por lo que el acontecimiento real no se hizo público.

Meses atrás, los recién casados hicieron creer a muchos que la ceremonia no tenía un valor legal y que había sido un acto simbólico celebrado en Beverly Hills, lo cual es infundado.

Sin embargo, ya se pudo confirmar que lograron engañar a los medios, ya que Daily Mail pudo tener acceso al documento exclusivo en el que se lee como fecha oficial de su matrimonio el 20 de diciembre de 2022, a tan solo un mes de haberse concretado su divorcio con la madre de sus cuatro hijos, Kim Kardashian, quien le solicitó el divorcio a inicios de 2021 bajo el argumento de “diferencias irreconciliables”. West y Censori eligieron un lugar secreto para su especial evento en Silicon Valley en vísperas navideñas.

El ex esposo de Kim Kardashian eligió a James Mayfield como juez para casarlo con Bianca en una ceremonia que no tuvo testigos, pues en el caso de una licencia de matrimonio confidencial, no se requiere la presencia de uno. Pese a que la unión no aparece en los registros públicos, tiene valor legal y requeriría de un divorcio si decidiera terminarse.

Una fuente cercana a la pareja explica el motivo por el que el procedimiento fue sumamente privado. “Ye es una megaestrella desde hace dos décadas y su primer matrimonio fue con alguien que vive casi a tiempo completo delante de las cámaras. Bianca y Ye tienen un ambiente totalmente diferente. Son muy reservados, muy cariñosos. Creo que a los dos les gusta dedicarse tiempo sólo para ellos.”, reveló, dando a entender que en la ceremonia de matrimonio solo estuvieron ambos presentes, sin invitados.

Respecto a la dinámica entre ambos, la misma fuente asegura que “están locos el uno por el otro. Te aseguro que están muy casados”.

Censori, de 28 años, conoció a West, de 46 años, a raíz de que el controversial rapero la contratara como diseñadora arquitectónica en su empresa deportiva Yeezy en noviembre de 2020, pero no se sabe con exactitud desde cuándo estarían en salidas. El empresario incluso le rindió homenaje a su aún empleada dedicándole el tema ‘Censori Overload’, cuando ya se habían casado.

Recientemente, la pareja de 10 meses de matrimonio causó polémica tras ser captados in fraganti en medio de actos sexuales en un bote durante sus vacaciones en Venecia, por lo que fueron acusados de indecencia pública por las autoridades italianas.

Lo cierto es que Bianca, pese a ser menor que Kim Kardashian por más de 10 años, tiene un estilo muy similar a la ex esposa de West en cuanto a looks e incluso apariencia física. La celebridad le solicitó el divorcio a su Kanye tras casi siete años de matrimonio en febrero de 2021 con la ayuda de la ‘disso queen’ Laura Wasser.