Hasta donde lo conocemos, Michael Miguel Holguín es un hombre honorable, trabajador 24 horas y de los comunicadores más sensibles ante las problemáticas sociales del pueblo Dominicano y no anda pasando facturas.

“No soy un tíguere”

No nos extraña la indignación del presentador de tv, ante la mención de su nombre por parte del Ministerio Público en el expediente en el que se acusa a los directivos de la Cooperativa Herrera de supuesta malversación de fondos.

Michael fue invitado por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso a su despacho por ser amigo de un imputado y le aseguró que no era para un interrogatorio. “Yo no soy un cualquiera, no soy un tíguere bebe romo», aseguró en Michael en rueda de prensa.

Temporalmente

El polémico rapero Kanye West y la diseñadora de Yeezy Bianca Censori están legalmente casados. Documentos exclusivos que Daily Mail sacó a la luz confirman que, el actualmente llamado Ye, se casó con Censori el 20 de diciembre de 2022.

También te podría interesar: Sueño realidad

Meses atrás

El cantante planificó sus movimientos con el fin de que la noticia pasara desapercibida. La unión de la pareja se llevó a cabo bajo una licencia de “matrimonio confidencial” en una ceremonia privada en Palo Alto, California, por lo que el acontecimiento real no se hizo público. Meses atrás los recién casados hicieron creer a muchos que la ceremonia no tenía un valor legal y que había sido un acto simbólico, lo cual es infundado, informa Infobae.

Nuevo álbum

El rapero canadiense Drake celebró el lanzamiento mundial de su octavo álbum de estudio titulado “For All The Dogs”, que contiene una larga lista de 23 canciones, en las que incluye una colaboración especial con el exponente boricua Bad Bunny.

¿Retiro?

Sin embargo, durante el tercer episodio de su programa estilo podcast de SiriusXM, “Table For One”, reveló que es posible que no haga nueva música por un largo periodo. “Probablemente no haga música durante un tiempo”, dijo. “Voy a ser sincero con ustedes. Necesito concentrarme en mi salud, ante todo, y pronto hablaré de ello”. Respecto a los motivos, llamó a la calma y aclaró que no es nada grave, pero que ha estado lidiando con problemas de estómago.