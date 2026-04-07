La cantante colombiana Karol G suma un nuevo hito a su carrera al convertirse en la protagonista de la edición de primavera 2026 de Playboy, marcando su primera aparición en la icónica publicación.

En la portada, la artista aparece recostada sobre una alfombra en una imagen que apuesta por una estética íntima y natural, mientras que en el resto de la sesión, realizada por la fotógrafa Gray Sorrenti, se le ve en distintos escenarios, incluyendo un balcón con vista al mar, en una propuesta visual que resalta su evolución personal y artística.

«Está a solo días de volver a hacer historia —una vez más— esta vez como la primera latina en encabezar y cerrar Coachella. Pero antes de subir al escenario, conversó con Playboy para reflexionar sobre el poder de este momento. “Cuando desperté el 1 de enero de 2026, me dije: me elijo a mí misma. Elijo mi poder”, afirma.», publicó la revista en sus redes sociales junto a un carrete de imagenes de «La Bichota»,

La artista colombiana explica cómo encontró a su “mujer salvaje interior” y cómo ha asumido plenamente quién es en la actualidad.

Más allá de las imágenes, Karol G explicó que su decisión de posar para la revista responde a un momento de seguridad y empoderamiento.

La cantante reveló que incluso consultó a la actriz Sofía Vergara antes de aceptar, quien la animó a aprovechar la oportunidad.

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La publicación coincide con una etapa clave en su vida. En la entrevista incluida en la revista, la artista habló abiertamente sobre su soltería tras su ruptura con Feid, describiéndola como un proceso de crecimiento personal.

“Estoy soltando todo… mis momentos más evolutivos ocurren cuando estoy sola”, expresó.

Este nuevo capítulo llega además en la misma semana en la que Karol G hará historia al encabezar el festival Coachella, consolidando su posición como una de las figuras latinas más influyentes de la música global.

La edición de primavera de Playboy, que estará disponible a mediados de abril, presenta a la artista en una etapa de transformación, donde combina vulnerabilidad, fuerza y control sobre su propia narrativa.