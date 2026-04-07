La cantante italiana Laura Pausini ofreció anoche lo mejor de su repertorio romántico durante un concierto en el Movistar Arena Madrid, como parte de su gira Yo Canto World Tour 2026. Todo transcurría con normalidad… hasta que la artista detuvo el recital ante la sorpresa de los presentes.

“Hola, soy Laura Pausini y quiero saber qué está pasando ahí”, expresó la intérprete de “Gente” al percatarse de una situación irregular entre el público.

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Según se observa en un audiovisual que se ha viralizado en redes sociales, varios asistentes le indicaron que un hombre se encontraba en estado de ebriedad. “Pero yo no soy una cantante para beber”, respondió Pausini, dirigiendo su mirada hacia el área donde se encontraba la persona.

“…si tú bebes mucho después (acompañó sus palabras con un gesto de caída) y nosotros aquí después del concierto vamos a fo$%&/», afirmó, antes de recomendarle a los asistentes “Beber poco”.

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El concierto celebrado en el Movistar Arena Madrid formaba parte de la última fecha en España de su gira Yo Canto World Tour 2026.

Laura Pausini en RD

República Dominicana está incluida en el esperado tour de la cantante, quien se presentará en el Óvalo de la Feria Ganadera el próximo 10 de mayo de 2026, bajo la producción de SD Concerts. Este concierto marcará el regreso de la intérprete tras más de una década sin actuar en el país, desde su última visita en 2012.