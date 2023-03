Kimberly y Luz del Alba

Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez son dos jóvenes profesionales del PRM, quienes por intrigas o pruritos trillan la travesía del desierto después de ser relevadas por el presidente Luis Abinader como ministras de la Juventud en iguales circunstancias: en medio de denuncias sobre la comisión de supuestas irregularidades antes o durante el desempeño de sus funciones.

En su determinación de guardar las formas el Gobierno, tal vez sin proponérselo, ha contribuido a ensombrecer la imagen de las dos jóvenes dirigentes con el silencio que ha observado sobre los resultados de la investigación, si es que se efectuó, de los cuesiontamientos y hechos que les imputan.

Se sabe que ninguna ha sido sometida acusada de nada. En el caso de Kimberly se cuestionó el patrimonio que declaró. Si bien ella lo explicó de una y mil maneras algunos, valiéndose de las redes, se ensañaron en su contra para destruirla moralmente.

La única irregularidad que se detectó, al menos hasta donde se sepa, es que siendo directora del Distrito Municipal de La Guáyiga su empresa de camiones brindaba servicios a algunos cabildos. Desde que se le relevó de la Juventud ha quedado proscrita para desempeñar cualquier otra función por los pruritos de la Santa Inquisición que tiene su Torquemada en las redes sociales.

A Luz del Alba Jiménez es evidente que se le ha querido cobrar la campaña que lideró contra el Gobierno peledeísta para impulsar las aspiraciones de Abinader. Se denunció que como ministra de la Juventud había intercedido en una licitación para beneficiar a un relacionado con un contrato de tres millones de pesos.

El escándalo tuvo la particularidad de que afloró en medio de un conflicto por las remociones de empleados. El caso es que de la investigación que se ordenó se desconocen los resultados.

El escándalo de entonces ha sido resucitado tras la designación de la profesional y dirigente perremeísta como vicecónsul en Barcelona. Por el revuelo y tres palabras el nombramiento ha sido suspendido hasta que se complete una investigación sobre lo ocurrido en el Ministerio de la Juventud en su gestión.

Hay otros casos que, a propósito, no se pueden soslayar. Andrés Bautista García, descargado del sometimiento de los sobornos de Odebrecht, ha desempeñado distintas misiones oficiales sin cuestionamiento alguno.

Ese mismo derecho a la rehabilitación tiene el exadministrador de la Lotería, Luis Dicent, tras ser descargado del escándalo denominado “operación 13”. Si a Kimberly y Luz del Alba no se les somete a los tribunales y se les condena el Gobierno no tiene, en apariencia, razón para proscribirlas como parias. Moralizar el ejercicio del poder no puede ser a costa de injustos sacrificios.