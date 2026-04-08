La civilización aún vive

El Gobierno ha ofrecido seguridades de que no existe en el país riesgo de desabastecimiento, pero ha hecho saber que las alzas en los precios del petróleo derivadas de la guerra en Irán ejercen una gran presión sobre las finanzas públicas, lo que representa un desafío para la estabilidad económica.

Aunque el anuncio anoche del presidente Donald Trump de no destruir a Iran, representa una nota de alivio que se reflejará en baja moderada en los precios del petróleo, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, advirtió que el Gobierno está compelido a adoptar medidas preventivas para mitigar riesgos.

Esta vez, en las declaraciones sobre el impacto de esa guerra en la economía dominicana, el funcionario no refirió el supuesto blindaje que tendría la economía ante los efectos de ese conflicto, y en cambio subrayó la importancia de afrontar el alza en los costos del crudo, lo que define como uno de los principales desafíos para garantizar estabilidad económica.

Trump dijo que aceptó un pedido de Pakistán, de decretar un alto al fuego bilateral por dos semanas para discutir una propuesta de paz presentada por Teherán, pero condiciono el diálogo a la apertura inmediata del estrecho de Ormuz al paso de buques petroleros, por lo que no cumplió anoche su amenaza de destruir la civilización persa.

Algunos economistas plantean desde ya que el Gobierno debería incrementar de manera significativa los precios internos de los derivados del petróleo durante varias semanas consecutivas, disminuir los subsidios y liberar el mercado cambiario, como si ignoraran que el petróleo tiene vocación incendiaria.

Las autoridades han erogado más de la mitad de los diez mil millones de pesos consignados en el Presupuesto Nacional 2026 para subsidiar precios internos de derivados fósiles, en tanto que para ejecutar el programa de subvención durante el resto del año requerirían más de RD$50,000 millones si el barril del crudo se mantiene en torno a los US$100.00.

El alza en el precio del petróleo WTI, de referencia para el mercado dominicano, que ayer se situó a US$113.00, impulsado por el cierre del estrecho de Ormuz y de la destrucción o inhabilitación de plantas procesadoras en Irán y otros países del Golfo Pérsico, también impacta sobre la factura eléctrica, transporte, fertilizantes y otros insumos, además de acentuar el déficit fiscal y de cuenta corriente.

Ojalá que desde hoy comience a despejarse el escenario de horror en Oriente Medio y Golfo Pérsico, que el lenguaje de paz prevalezca sobre la altisonancia de destrucción y que el mundo pueda recuperarse del daño infligido por esa guerra insensata, cuyos destructores efectos ya se sienten en República Dominicana. La civilización aún vive.