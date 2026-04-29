SANTO DOMINGO, RD. — Una mujer de nacionalidad haitiana fue condenada a 30 años de prisión por la muerte a cuchilladas de una compatriota embarazada, en un hecho ocurrido en julio de 2024 en Higüey, provincia La Altagracia.

La sentencia fue dictada contra Yamency Charles, luego de que el tribunal la hallara culpable de asesinato con premeditación y asechanza en perjuicio de Rafaela Juste Paulino.

La condena fue impuesta por los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia, quienes además ordenaron que la pena sea cumplida en el centro penitenciario para mujeres de esa provincia.

Puede leer: ¡A la justicia! Diputada Leyvi Bautista se querella por RD$100 millones contra comentarista y Grupo Alofoke por difamación digital

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público, representado por los fiscales investigadores Aneurys Castillo y Luis Omar García, quienes establecieron que, tras cometer el crimen, la imputada huyó del lugar. Posteriormente, fue arrestada el 30 de agosto de 2024, alrededor de las 4:14 de la tarde, en cumplimiento de la orden judicial No. 03198-2024.

Durante el juicio, los fiscales litigantes Idalia Peralta y Yeury Rodríguez Cabrera demostraron que la acusada violó los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

De acuerdo con el expediente acusatorio, el hecho ocurrió el 21 de julio de 2024, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, en la calle Beller del sector Antonio Guzmán Fernández, en el municipio de Higüey.

Las investigaciones establecen que días antes del crimen ambas mujeres habían sostenido una riña. La víctima tenía un embarazo de entre cinco y seis meses.

Según el informe, Charles utilizó un arma blanca tipo cuchillo, de color plateado y aproximadamente seis pulgadas de longitud, con la que le ocasionó cinco heridas cortopenetrantes. Una de ellas impactó en el hemitórax derecho, a nivel del cuarto espacio intercostal, provocándole la muerte. El arma fue posteriormente recuperada por agentes de la Policía Nacional.