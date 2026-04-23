Santo Domingo. – ¿Están las universidades del país formando profesionales capaces de enfrentar la complejidad del mundo contemporáneo”, se preguntó la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Juana Encarnación.

La funcionaria de la USAD respondió la pregunta planteando la “necesidad urgente” de rediseñar los modelos académicos frente a los desafíos del siglo XX1.

Encarnación pronunció la conferencia “Pensar, investigar e innovar: una propuesta de formación en Educación Superior”, durante la cual señaló que el pensamiento no debe ser una acumulación de datos, sino una capacidad sistémica para problematizar la realidad social y generar soluciones éticas.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es el fomento del «pensamiento investigativo» desde las etapas tempranas de la formación universitaria. «Investigar no es una actividad exclusiva de expertos; es una competencia que debe desarrollarse desde el inicio para que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje», afirmó la doctora Encarnación.

Recomendaciones

Durante la conferencia, en la facultad de Humanidades de la UASD, encarnación recomendó la implementación de un modelo curricular progresivo de cuatro fases: sensibilización, proyectos guiados, investigación aplicada y producción académica.

Destacó que la Facultad de Ciencias de la Educación de la UASD ejecuta esos procesos, logrando que estudiantes de término publiquen en revistas indexadas como Facetas Educativas y participen en congresos científicos nacionales (CEICYT).

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Citando a Ken Robinson, la decana definió la innovación no solo como el uso de tecnología, sino como la mejora real de los procesos de aprendizaje con impacto social. Hizo un llamado a crear «ecosistemas académicos» que integren el currículo con la ética y la internacionalización responsable, alineándose con las metas de la UNESCO para el año 2050.

La conferencista concluyó con una invitación a la comunidad académica a adoptar un pensamiento complejo y creativo para formar «investigadores pensantes» que contribuyan al bienestar colectivo y al fortalecimiento institucional.