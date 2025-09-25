Santiago, R.D. – Las intensas lluvias registradas la tarde de este jueves en Santiago, producto de la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional, provocaron inundaciones en las principales calles y avenidas urbanas, generando un fuerte caos en el tránsito vehicular.

Entre las vías más afectadas se encuentran la Circunvalación Sur, Salvador Estrella Sadhalá y la 27 de Febrero, donde se formaron grandes charcos que dejaron vehículos varados y obligaron a transeúntes a buscar refugio.

Lluvias iniciaron alrededor de las 4:00 de la tarde

Las precipitaciones iniciaron alrededor de las 4:00 de la tarde y se extendieron por casi una hora, impactando amplios sectores de la ciudad.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las lluvias forman parte de un patrón de inestabilidad atmosférica que continuará incidiendo en la zona.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que mantiene 10 provincias en alerta amarilla y 8 en verde por los efectos de las lluvias.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para tomar precauciones y evitar incidentes ante posibles nuevas inundaciones.