Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó a diez las provincias en «alerta amarilla» y mantiene seis en verde, debido a la continuación de los aguaceros provocados por una onda tropical ubicada en el Atlántico.

Las provincias en amarillo son Azua, que se suma a la lista, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, el Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Samaná, Santo Domingo, más el Distrito Nacional.

Mientras en verde están San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales.

La onda tropical se localizaba a las 7:00 de la noche del jueves, al norte de la provincia María Trinidad Sánchez, con trayectoria hacia el centro del Atlántico.

Sin embargo, sus remanentes continuarán provocando aguaceros en varios puntos del país.

Mientras, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) aclaró que ni el huracán «Gabrielle» ni la tormenta tropical «Humberto» representan peligro para República Dominicana, debido a su ubicación.

«Humberto» es la octava tormenta con nombre que se forma en la actual temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México, este año, 2025.