Los Dodgers inician la defensa del título

LOS ÁNGELES.- Los Dodgers de Los Ángeles comenzaron la temporada 2026 donde la dejaron. Con una victoria.

Los bicampeones de la Serie Mundial iniciaron su búsqueda de un tercer título consecutivo con una victoria de remontada por 8-2 sobre los Arizona Diamondbacks el jueves por la noche, tras una celebración previa al partido.

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Los Dodgers exhibieron sus trofeos de la Serie Mundial de 2024 y 2025, llevados por Miguel Rojas y Freddie Freeman.

Shohei Ohtani recibió el primer lanzamiento ceremonial de Magic Johnson.

El primer día de la temporada, Ohtani obsequió a sus compañeros relojes Grand Seiko, cuyo precio suele oscilar entre los 2000 y los 10 000 dólares, junto con una nota sobre la posibilidad de lograr un tercer campeonato consecutivo. Estos regalos son una tradición que la superestrella japonesa inició al unirse a los Dodgers en 2024.

Ohtani bateó de 1-3 con una carrera anotada y una base por bolas, además de ser golpeado por un lanzamiento. Yoshinobu Yamamoto se llevó la victoria desde el montículo y Andy Pages conectó un jonrón de tres carreras que puso a su equipo al frente.