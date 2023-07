Los entrenadores portugueses, en alta demanda en la Arabia Saudí de Cristiano

Lisboa.- Los entrenadores de Portugal están en alta demanda en el megalómano y millonario proyecto futbolístico de Arabia Saudí, donde ya son mayoría y son objeto de un acoso cada vez mayor desde la mediática llegada de su compatriota Cristiano Ronaldo.

De los 18 equipos que componen la primera división saudí, seis están dirigidos por portugueses, pero esta cifra podría no quedarse ahí, ya que otros intentan, o han intentado ya, convencer, a través de sus millones, a un entrenador del mismo país que Cristiano.

Este idilio entre los clubes del reino árabe y los entrenadores portugueses no es nuevo, pero ha adquirido una nueva dimensión desde que Cristiano fichó por el Al Nassr y puso en el mapa el campeonato de Arabia Saudí, que se retransmite en Portugal.

Te puede interesar leer: Cristiano descarta volver a Europa: «Ha perdido mucha calidad»

El propio Cristiano habría contribuido a la llegada de uno de ellos, Luís Castro, ya que de acuerdo con la prensa brasileña llamó al técnico para persuadirlo de que dejara el Botafogo, actual líder de la Liga brasileña, para fichar por su equipo.

LA ELECCIÓN DE JESUS

Uno de sus rivales será Jorge Jesus, tricampeón con el Benfica, que, tras varias semanas dándose por hecho en la selección de Arabia Saudí, regresó al Al Hilal.

Según el propio técnico, fueron las autoridades saudíes las que le dejaron elegir por el club que ya entrenó durante unos meses en la 2018/2019 en vez del combinado.

“Pensé que debía reiniciar un proyecto que no había terminado. El ministro (saudí de Deportes) me dejó elegir y opté por el Al Hilal”, declaró a la prensa en el aeropuerto de Lisboa a principios de julio.

Entre los favoritos para ganar el título figura el vigente campeón, el Al Ittihad, entrenado por el exvalencianista Nuno Espírito Santo, que intentará repetir hazaña con su fichaje estrella, Karim Benzema.

Además de estos, Pedro Emanuel (ex del Almería) seguirá al frente del Al Khaleej, Jorge Mendonça estará en el banquillo del Al-Akhdoud y Filipe Gouveia continuará en el Al Hazm.

Nuno Espírito Santo

Pedro Emanuel

Filipe Gouveia

Jorge Jesus

LOS MILLONES NO TIENTAN A TODOS

Pero no todos los entrenadores portugueses se han visto tentados por los millones saudíes. Marco Silva, que ha realizado un notable trabajo en el Fulham -donde lo llevó de la segunda división a un décimo puesto en la Premier League-, rechazó recientemente una elevada oferta para quedarse en Londres.

Según los medios portugueses, Silva habría dicho que no a 40 millones por dos años del Al Ahli, el nuevo conjunto de Roberto Firmino.

También descartó marcharse a Oriente Medio Abel Ferreira, bicampeón de la Libertadores con el Palmeiras brasileño, quien confirmó recientemente que él y algunos de sus jugadores habían recibido ofertas con “muchos ceros».

“Son muchos ceros. Gané algunos cuando era jugador y gano un poco ahora como entrenador, pero eso no es lo que me mueve. Me muevo por lo que creo y mientras crea en el proyecto…”, aseguró el entrenador del coloso paulista.

Mientras, en Polonia se habla de un hipotético interés del Al Shabab por su seleccionador, Fernando Santos, campeón de Europa en 2016 con Portugal, aunque la federación polaca ya ha desestimado su marcha.

Y, como era de esperar, los saudíes también intentaron este verano fichar al entrenador más célebre de Portugal, José Mourinho, pero los medios italianos informaron de que habrá dado su negativa para continuar en el Roma.