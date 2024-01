Hora de recuperar “la forma” después de las festividades

Tras las fiestas decembrinas, cargadas de banquetes, llegó la hora de perder esas libras de más ganadas durante ese mes. Y es que se ha convertido en una tradición agregar al top 10 de la lista de nuevas metas, con motivo de la bienvenida del año nuevo, iniciar el gimnasio.

Pero esa famosa frase: “Inicio a ejercitarme en enero” el 90% de las veces se queda en solo un dicho, ¿Pues adivina qué? ¡Este es año!

El personal trainer, Wellinton Tejeda afirma que muchas de las personas que agrega a su lista de deseos de año nuevo el inscribirse en el gimnasio para estar en forma, “cuando llega el momento deciden posponerlo, por varias razones, porque al final se dan cuenta que no tienen el tiempo, ya que no tienen la suficiente motivación, o debido a que no cuentan con los conocimientos para armar una rutina que le permita obtener los resultados deseados”.

Wellinton Tejeda

También te podría interesar: ¿Qué tan efectivo es hacer ejercicios en la casa?

Por tal motivo, el preparador físico enlistó varios ejercicios que servirán como punto de partida para recuperar la figura después de las navidades.

1.- Ejercicios de alto rendimiento, estos incluyen: saltar la cuerda, subir y bajar las escaleras.

2.- Natación: este es uno de los ejercicios más completos que existen, además de trabajar todo el cuerpo es divertido.

3.- El burpees: este ejercicio consiste en una secuencia de movimientos rápidos, que combina sentadillas, flexiones y saltos.

4.- Flexiones elevadas: tienen como principal fin fortalecer y tonificar la parte superior del cuerpo, ya que son de alta resistencia física.

5.- La zumba: esta actúa como un ejercicio disfrazado de diversión. En este ejercicio trabajas las piernas, los abdominales, los brazos, glúteos y cintura, aparte de funcionar muy bien como cardio.