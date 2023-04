Mala historia

El ministro de Educación no abundó en detalles, pero prometió hacerlo al denunciar que 94 mil libros de ciencias sociales habían sido retirados de las aulas “por desnaturalizar la historia dominicana”.

Tratándose de un caso tan grave tanto en materia de enseñanza como en la erogación de recursos el ministro Ángel Hernández tiene que dar todos los pasos para que el escándalo no quede impune.

Sin identificarla atribuye la responsabilidad de la desnaturalización a una casa editora, al tiempo de lamentar que no haya sido penalizada. Al no ofrecer pormenores el caso no está claro, pero Hernández da a entender que se incurrió en una irregularidad al señalar que los libros, que están en un almacén del Ministerio de Educación, fueron pagados.

La procuradora adjunta y directora de persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, había anunciado en diciembre de 2022 que había una investigación abierta en el Ministerio de Educación, donde se han denunciado tantos escándalos, que no se sabe a cuál problema se refería.

El caso de los libros de ciencias sociales denunciado por Hernández puede ser otro de los problemas de la cartera.