El Ministerio de Educación informó que, como medida preventiva ante las actuales condiciones climáticas, se mantiene la suspensión de clases para este jueves 9 de abril en las provincias declaradas en alerta amarilla.

La medida aplica específicamente para los centros educativos ubicados en Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y San Cristóbal.

En cuanto a las demarcaciones bajo alerta verde, el Ministerio informó que ha instruido a los directores regionales, distritales y de centros educativos a realizar una evaluación constante de la situación en sus respectivos territorios.

La suspensión se mantien en provincias en alerta amarilla.

Las autoridades educativas tienen la facultad de suspender las clases de manera local según evolucione el clima, con especial atención en zonas de difícil acceso, áreas vulnerables a inundaciones o próximas a ríos y cañadas, así como planteles con daños estructurales que pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes y el personal.

El Ministerio exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución y los organismos de socorro para cualquier actualización adicional sobre el calendario escolar.