«María Moñitos disfruta ver que su peinado está de moda»

Paula Disla es actriz, abogada especializada en derechos de la niñez y actualmente viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT); pero cuando la miras, lo primero que se recuerda es su personaje de María Moñitos, que alegró y educó en televisión por varios años.

¿Crees que la niñez dominicana cuenta con propuestas adecuadas en TV?

Veo que actualmente hay muchas opciones, sobre todo en la TV internacional y que después de unos añitos rezagadas, se incorporan propuestas interesantes en la TV local como los “Topitocktv”. Pero sigue siendo necesario poner a los niños y niñas primero, no la visión adulto céntrica, eso no funciona. Y aumentar el acompañamiento de los padres y madres monitoreando lo que sus hijos están viendo.

María Moñitos

¿Te gustaría regresar a tus funciones en el Conani?

Agradezco infinitamente la oportunidad que me dio el Presidente de ocupar esa posición y poder en apenas un año impulsar políticas como la eliminación del Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas; la Política Nacional de erradicación del embarazo adolescente; una política migratoria para el respeto de los NNA (niños, niñas y adolescentes) migrantes y colocar a la niñez primero. He tenido la suerte de trabajar en temas que me apasionan como lo que hago ahora en el Mescyt.

¿Si tuvieras superpoderes, ¿qué medida urgente tomarías en favor de los niños?

Consecuencias para los que abusan de ellos, fortaleciendo el ministerio público; acompañar a las familias en crianzas innovadoras y respetuosas. Con superpoderes lograria que el mundo fuera más justo para los niños y las niñas; trabajaría en una educación en valores, donde queden establecidos claramente los límites que como ciudadanos debemos respetar.

¿Cómo está María Moñitos?

Disfrutando cada niña con moñito y de ver que este peinado ahora es moda y muy contenta de haber dejado un legado de identidad y respeto por los derechos de la niñez a través del arte.