Menéndez: Se libró en la primera, pero ahora no parece

No tiene por qué renunciar si no lo considera necesario, pero de todas formas su imagen ha resultado muy afectada con las acusaciones de corrupción que se le han formulado. En una primera ocasión salió airoso de otras imputaciones, pero esta vez no parece que tendrá la misma suerte. Aunque nadie sabe.

No se trata de un obstáculo al caso Medusa que un juez rechazara la lectura sucinta del voluminoso expediente de más de 12,200 páginas contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros imputados de corrupción. Pero sí se trata de una decisión que debe servirle de experiencia en los juicios contra acusados de supuestos desfalcos.

Con su muerte a los 77 años a causa de múltiples enfermedades desaparece uno de los últimos “hombres rana” que se destacaron durante la revuelta de abril de 1965. Además de asistente del almirante Manuel Montes Arache fue espaldero del doctor José Francisco Peña Gómez. Era amigable y servicial.