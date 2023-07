Peralta dice nunca fue oído por fiscales

El ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, declaró que nunca fue oído por el caso por el cual se encuentra preso, y dijo que los interrogatorios que terminaron con su apresamiento se produjeron en medio de una conversación amena de pelota entre los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.

Sus declaraciones se produjeron ante el juez Edward Abreu, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, en donde se le conoció un recurso de habeas corpus, el cual fue rechazado.

“No se me ha oído, no se me ha preguntado… lo de ellos es palabra de Dios y lo mío no vale nada… ¿Cómo es posible? ¿Qué justicia es esta?”, precisó Peralta ante el juez Abreu.

Narró al juez de forma detallada la forma como se produjo su apresamiento, el 18 de marzo por el caso Calamar.

Dijo que lo citaron el 17 de marzo y que acudió y que una vez en la sala, los primeros 15 minutos los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso se la pasaron conversando “muy amenamente de pelota”.

Sostuvo que cuando se inició el interrogatorio, le preguntaron en general sobre lo que hace el Ministerio Administrativo de la Presidencia, qué instituciones dependen de ese organismo y sobre las visitas sorpresa.

“Cuando se inicia, por no más de 40 minutos, se me pregunta en general qué hace el Ministerio Administrativo de la Presidencia, qué instituciones dependen de eso y me terminan preguntando sobre visita sorpresa”, contó Peralta.

Dijo que al día siguiente, fue citado para las 4:00 de la tarde, pero que sin embargo, lo recibieron a las 11:00 de la noche, diciéndole que estaba preso.

Precisó que dos personas de dudosa trayectoria, con antecedentes en la justicia, parecen que son profetas y dijeron que él iba preso.

“Yo estoy buscando justicia, no importa el tiempo que tome, los lugares a los que tenga que ir, el esfuerzo que tenga que hacer. Yo le demostraré a la justicia y a la sociedad que en mi paso por la administración pública nunca hice nada indebido”, expresó.