Mets firman a Starling Marte por $78 millones

NUEVA YORK – Ya no contentos con quedarse fuera de los procedimientos de la temporada baja de béisbol, los Mets anotaron tres veces de manera enfática el viernes por la noche, acordando términos con los jardineros Starling Marte y Mark Canha, así como con el jugador de cuadro Eduardo Escobar, según las fuentes.

Según una fuente, los Mets acordaron un contrato de cuatro años y $ 78 millones con Marte a altas horas de la noche, lo que lo colocó en una velada que ya incluía un apretón de manos de dos años con Canha por $ 26.5 millones (con una opción de tercer año). y Escobar por $ 20 millones. Los tres acuerdos están pendientes de exámenes físicos.

El equipo no los ha reconocido porque aún no son oficiales. Combinados, los acuerdos prometen reformar la ofensiva de Nueva York y, en particular, sus jardines.

Marte, de 33 años, ha sido un objetivo de los Mets desde sus días en Pittsburgh, pero el club nunca pudo apartarlo de sus antiguos equipos mediante un intercambio.

No necesitaban un intercambio cuando llegó a la agencia libre esta temporada baja, después de uno de sus mejores años como jugador de Grandes Ligas. Marte bateó .310 / .383 / .458 con 12 jonrones y 47 bases robadas para los Marlins y Atléticos, haciendo un daño significativo en los estadios de los lanzadores.

Igual de importante, Marte es un fuerte defensor que les da a los Mets un verdadero jardinero central todos los días por primera vez desde Juan Lagares. Piensa empujar a Brandon Nimmo al jardín izquierdo, con Canha encajando a la derecha. Esa alineación probablemente marca el final del tiempo de Michael Conforto en Flushing, mientras que probablemente también saca a los Mets de la competencia por Seiya Suzuki y otros agentes libres prominentes en los jardines.

Eso es porque Canha, de 32 años, también es un jardinero capaz de todos los días. El año pasado con Oakland, Canha conectó 17 jonrones en 141 juegos junto con un OPS de .746. Canha, un bateador de por vida de .244 con un porcentaje de embase de .344, ha promediado 20 jonrones por temporada en sus últimas tres campañas completas. Su carrera de siete años con los Atléticos incluyó tres apariciones en postemporada.

Mientras tanto, Escobar hizo su primer equipo All-Star el verano pasado en camino a una línea de .253 / .314 / .472 con 28 jonrones y 90 carreras impulsadas para los D-backs y los Cerveceros. En su temporada completa anterior en 2019, Escobar, de 32 años, conectó 35 jonrones, el máximo de su carrera, mientras empataba en el liderato de las Grandes Ligas con 10 triples.

En general, Escobar posee una línea de carrera de .256 / .309 / .436 con 138 jonrones en 11 temporadas para cuatro equipos diferentes. Más de la mitad de ese tiempo de servicio fue con los Mellizos de 2012-18.

«No podría estar más emocionado de tener a mi hijo Escobar con nosotros», tuiteó el lanzador de los Mets Taijuan Walker, quien jugó junto a Escobar en 2019 en Arizona. “Sin duda uno de los mejores compañeros de equipo que he tenido. ¡Los fanáticos de los Mets lo amarán!»

Escobar puede comenzar para los Mets en segunda o tercera base, dándoles opciones mientras continúan tratando de mejorar su roster. Marte y Canha también son diestros, mientras que Escobar es un bateador ambidiestro, lo que ofrece a los Mets el tipo de equilibrio de alineación que en gran medida les faltó la temporada pasada.

Además, Canha y Escobar podrían potencialmente comenzar como bateadores designados si el bateador designado regresa a la Liga Nacional, o podrían liberar a Robinson Canó y otros para hacer ese trabajo. Esencialmente, Escobar es un reemplazo de Jonathan Villar, quien apareció en 142 juegos la temporada pasada como el infielder de los Mets en todas partes.

Su incorporación no impedirá que los Mets persigan a Javier Báez, quien empujaría a Escobar a la tercera posición si logran volver a adquirirlo. Simplemente les da opciones a los Mets: adquirir a Báez o no, cambiar a Jeff McNeil o no, mantener a JD Davis cerca o no… y así sucesivamente.

Si el triplete de acuerdos del viernes por la noche demostró algo, es que el dueño de los Mets, Steve Cohen, hablaba en serio cuando dijo que tiene la intención de gastar de manera significativa este invierno. Al garantizar 124,5 millones de dólares a tres jugadores, los Mets se dispusieron a sobrepasar el umbral del impuesto al lujo de las Grandes Ligas con un gasto adicional casi seguro en el horizonte.

Aún queda mucho por hacer para los Mets, cuyo nuevo gerente general, Billy Eppler, identificó recientemente al pitcheo como su principal prioridad . Eppler puede haber perdido su intento de fichar al agente libre Steven Matz , pero quedan muchos otros titulares. Espere que los Mets se involucren con Kevin Gausman, Robbie Ray y otros titulares no firmados, así como piezas de menor profundidad.

El viernes marcó un comienzo espectacular en la revisión del roster de los Mets, pero debería haber mucho más por venir.