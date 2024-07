Ministro de Salud asegura salud digital es «necesario y esencial» en el sistema sanitario

Santo Domingo.- El ministro de Salud, Víctor Atallah, dejó iniciado el Foro Salud Digital 2024, de la Red Centroamericana de Informática en Salud (RECAINSA), en su cuarta versión, espacio donde resaltó los avances y desafíos de este proceso de «transformación digital» que no es simplemente una tendencia, sino, una necesidad esencial para mejorar la calidad de vida de la población.

Dijo que desde el Ministerio de Salud Pública (MSP), el progreso ha sido significativo en sistemas de información para la salud, incluyendo la «Estrategia Nacional de Salud Digital» con el respaldo de RECAINSA, la cual será presentada y divulgada próximamente.

«Quiero enfatizar la importancia de nuestra misión compartida. A través de la digitalización, podemos aumentar la eficiencia, fomentar la innovación y mejorar la accesibilidad en los servicios de salud. No obstante, la salud digital debe estar basada en varios aspectos esenciales: saludable, segura, solidaria y suplementaria, no sustitutiva, no podemos pensar que sea la sustitución de lo existente, sino para mejorar», dijo Atallah.

Mientras que la doctora Alejandra Acuña, secretaria del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana (Comisca), destacó que «el foro sirve de base a una gran alianza para alcanzar «El mayor potencial y poder desarrollar las acciones que los países de la región tienen programadas».

El foro cuenta con representantes de unos 20 países de la región y expositores que trataron diversos temas relacionados a la salud digital. / Fuente externa

La explicación del evento la ofreció Daniel Otzoy, CEO de RECAINSA quien detalló que «el Foro de Salud Digital 2024, tiene el objetivo de fomentar la colaboración entre los distintos actores del sector en América Latina, impulsar la transformación del sistema de manera inclusiva y equitativa, y generar espacios para el intercambio de buenas prácticas y desafíos claves».

El foro cuenta con representantes de unos 20 países de la región y expositores que trataron diversos temas relacionados a la salud digital. El mismo se lleva a cabo en un hotel de la capital desde este martes hasta el jueves.

Por la Organización Mundial de la Salud (OMS), participó vía virtual, el doctor Alain Labrique. También estuvo Joaquín Toribio, CEO de Macrotech, una de las empresas colaboradoras, el viceministro de Fortalecimiento del Sector Salud, Miguel Rodríguez Viñas, José David Montilla, viceministro de Agenda Digital del Ministerio de la Presidencia, entre otras personalidades.