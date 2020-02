Santo Domingo.-Los dominicanos Katherine Rodríguez, Moisés Hernández y Bernardo Pie ganaron sendas medallas de oro el sábado en la jornada final del Ope Mexicano de Taekwondo Categoría G. Rodríguez, Pie y Hernández finalizaron así como atletas quisqueyanos de mejor actuación en el certamen puntuable para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Japón) y el Rankin Mundial. También ganaron medalla Luisito Pie, con una de plata y Madeline Rodriguez, quien obtuvo un bronce.

Katherine en +63

La atleta nativa de Santiago se impuso en la final de más 63 kilogramos, venciendo 5-3 en la disputa por el oro a la talentosa Megan Lauren, de Trinidad & Tobago.

En semifinal, Rodríguez superó a la mexicana Ashley Aranda, con puntuación 4-3.

Moises en -80

Hernández, nativo de San Juan de la Maguana, ganó sus tres combates para quedarse con la presea dorada en esta división.

Superó 9-5 al mexicano René Lizzárraga, en una final en que la afición estuvo apoyando en todo momento a su compatriota.

Final entre los Pie

En menos de 68 kilogramos, el mayor de los Pie, Luisito, dio un paso al costado en la final para no encarar a su hermano.

Tuvieron la dicha de enfrentar a rivales distintos en semifinal, en las que salieron victoriosos, y eso les dio la oportunidad de quedarse con el oro y la plata para la selección nacional.

Tuvieron de m rivales a peleadores mexicanos. Bernardo superó 6-5 Rubén Nava, mientras que Luisito venció Iker Casilla.

La presea de bronce

Finalmente, Madeline Rodríguez no pasó de una primera victoria en las preliminares de menos 67 kilogramos, y tuvo que conformarse con el bronce.La justa finalizará este domingo con el evento del ranking mundial.

Este domingo pelearán Nahomy Víctor y Mayerlin Mejía (ambas en -49 kilogramos) y Edward Espinosa, en -58.

Un apunte

Chance de Tokio en marzo

Miguel Camacho, entrenador en jefe de la selección, precisó que en este evento, los dominicanos no tuvieron chance de sumar puntos con miras a las Olimpiadas del Tokio, pero que tienen el chance de buscar algunos boletos durante el último Clasificatorio Mundial que tendrá lugar en Costa Roca, del 10 al 12

de marzo próximo. “Por razones que ya no vale la pena mencionar, no pudimos clasificar a ningún atleta a través de los eventos puntuables”, expresó Camacho.