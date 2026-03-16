El documental ‘Niñas Escarlata’, que explora el aborto y la maternidad forzada en República Dominicana —uno de los cinco países de Latinoamérica que mantienen una prohibición absoluta del aborto—, se estrena este lunes en el festival South by Southwest (SXSW) en Austin, Texas.

El largometraje, dirigido por la documentalista Paula Cury, relata los testimonios anónimos de cinco mujeres en la isla y las consecuencias que tuvo en sus vidas verse forzadas a dar a luz o a buscar abortar de manera clandestina.

Pese a la criminalización del aborto en el país, reforzada el año pasado con la reforma al Código Penal que mantuvo el procedimiento como delito, Cury encontró durante la realización del documental que muchas mujeres querían compartir sus historias.

“Lanzamos una convocatoria en línea invitando a las mujeres a compartir testimonios para el documental y en 24 horas recibimos más de cien respuestas”, relató la directora en entrevista con EFE. “Mucha gente está atravesando este tipo de experiencia y quiere contar su historia porque siente que ha estado obligada a permanecer en silencio”.

Retratar estas realidades y “hablar de lo que no se puede hablar” también ha generado críticas y reacciones negativas, según la directora, aun cuando el documental todavía no ha sido estrenado en República Dominicana.

“La dominicana es una sociedad tan patriarcal que cada vez que una mujer sale a denunciar temas sobre el acoso o la falta de derechos reproductivos, cae una ola de discurso de odio”, señaló Cury.

La película busca que las mujeres que viven estas experiencias en soledad puedan verse reflejadas en la pantalla.

El título ‘Niñas Escarlata’ combina el color rojo —asociado a la sangre— con una connotación bíblica, en referencia a la mujer adúltera o pecadora.

“Es una connotación con la que carga cualquier mujer que decida abortar; es una criminal porque la legislación lo dice. Para mí, la idea es reapropiarse de ese término y utilizarlo de manera simbólica”, explicó la directora.

Tras su paso por SXSW, la película será proyectada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Guadalajara, México a mediados de abril.

Se trata del primer largometraje de Paula Cury, quien anteriormente dirigió el cortometraje ‘A la Deriva’, ganador del premio a Mejor Cortometraje en el Rhode Island International Film Festival.

El South by Southwest se prolongará hasta el 18 de marzo con una programación que incluye más de 100 proyectos musicales en 60 salas de concierto, alrededor de 120 largometrajes —incluidos estrenos mundiales— y decenas de cortometrajes.

La edición de este año marca el 40 aniversario del festival, que comenzó en 1987 y que cada año atrae a miles de visitantes, reuniendo artistas consagrados y emergentes, además de líderes del sector tecnológico y de los medios.