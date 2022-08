«No hay otro a quien culpar sino a mí mismo (…) Cometí un error», dice Tatis Jr

ESPN.– El momento más esperado desde que la pasada semana fuese anunciada la suspensión por 80 partidos de Fernando Tatis Jr. ha llegado. Luego de mucha especulación, el campocorto de San Diego Padres, junto al gerente del conjunto, A.J. Preller, tuvieron un encuentro con la prensa en el Petco Park, donde “El Niño” dio su versión de lo acontecido con respecto a su prueba positiva a clostebol.

El pelotero dominicano hizo su primera aparición ante los medios luego de ser suspendido por violar el protocolo de sustancias para mejora de rendimiento de MLB.

Durante su explicación, Tatis Jr. señaló que ha estado lidiando con una infección de la piel desde hace un par de meses. Inició el tratamiento con el medicamento llamado Trofobol (el cual entre sus ingredientes cuenta con la sustancia clostebol) para tratar la afección. Admitió que dicho medicamento le fue enviado desde la República Dominicana, donde se puede comparar en cualquier farmacia (contrario a lo que ocurre en Estados Unidos) y que la usó sin consultar al personal médico de los Padres, lo cual los desliga de cualquier responsabilidad al respecto de cómo obtuvo la medicina.

Adicionalmente señaló que su prueba positiva llegó a fines de julio. “Fue un error estúpido, fui yo siendo imprudente (…) me arrepiento de todo esto”, indicó Tatis a la prensa.

El dominicano dejó claro que los resultados de la prueba nada tienen que ver con su talento para jugar béisbol y lo realizado antes del positivo, pero entiende que le ha dado la excusa perfecta a los demás para pensar que sí. A la vez se comprometió con dar un mejor espectáculo en el futuro para los fanáticos y que hará todo lo que sea humanamente posible para redimirse ante ellos.

“No hay otro a quien culpar sino a mí mismo (…) Cometí un error. Voy a recordar cómo se siente esto y no voy a ponerme en esta posición nunca más. Sé que tendré que hacer mucho para recuperar el amor (de la fanáticada). Tengo mucho trabajo por hacer, va a ser un proceso muy largo”, agregó.

Sobre el encuentro con sus compañeros de equipo y las críticas que recibió por parte de algunos de ellos, apuntó a que entiende la situación y que nadie ha sido más crítico consigo mismo que él.

“Realmente entiendo (las críticas). Me he dicho cosas más duras a mí mismo frente al espejo”.

Sin embargo, también agregó que sus compañeros lo respaldan y que les ha pedido ayuda para mantenerse madurando y siendo responsable en el futuro.

“Ha sido difícil. He luchado, he cometido errores, pero voy a aprender de esto. He recibido mucho apoyo y cariño por parte de mis compañeros”, agregó.

Fernando Tatis Jr. se perderá lo que resta de temporada 2022 y los primeros 33 partidos de la campaña 2023 luego de que MLB determinara que el jugador había violado su política antidopaje. El dominicano perderá cerca de tres millones de dólares por la suspensión y no podrá ser elegible para jugar en la postemporada de este año si su equipo llegase a clasificar.

Por Juan Arturo Recio