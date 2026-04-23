ARLINGTON, MLB.com.- Nadie en el béisbol puede hacer que una pelota salga disparada de su bate como Oneil Cruz de los Pirates, quien tuvo la velocidad de salida más rápida de cualquier pelota bateada en cada una de las últimas dos temporadas, pero su jonrón de tres carreras del miércoles por la noche fue tan impresionante por dónde aterrizó como por la velocidad a la que llegó allí.

En una victoria de 8-4 sobre los Rangers , Cruz conectó un jonrón con un lanzamiento cortado suave, que rebotó en la parte superior del poste de foul del jardín derecho.

Si el poste no hubiera estado en su camino, la pelota habría recorrido aproximadamente 432 pies desde el plato, según Statcast. El rebote aterrizó en la tercera de las cuatro gradas del Globe Life Field en esa área. La velocidad de salida de 116.9 mph fue el jonrón más fuerte de la MLB esta temporada y el segundo más fuerte en las más de seis temporadas de historia del estadio.

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Poco después del partido, Cruz dijo a través del intérprete Stephen Morales que aún no había visto el vídeo con los mejores momentos de su espectacular gol, pero que en realidad no hacía falta.

“Ya lo vi en persona, no necesito verlo de nuevo”, bromeó Cruz.

Considerando sus turnos al bate anteriores, en los que se fue de 0-4 con tres ponches, Cruz dijo que creía que su suerte tenía que cambiar. Cruz le comentó a su compañero Marcell Ozuna —quien, casualmente, también conectó un batazo que golpeó la parte superior del poste de foul en Miami en 2015— que pensó que podría conectar un out justo antes de que le tocara batear.

“No les diría las palabras exactas que le dije, pero en ese preciso momento, le comenté que estaba teniendo un mal día, pero que ese era el turno al bate en el que tenía que hacer algo”, dijo Cruz. “Y le dije que iba a conectar un jonrón”.

El jonrón de Cruz sentenció el partido después de que el bateador anterior, el bateador emergente Jake Mangum, impulsara una carrera con un toque de bola que permitió a Nick Gonzales anotar desde tercera base antes del tiro al plato del tercera base Josh Jung.

“Me alegro de que no le haya pegado a la cabeza, se lo aseguro”, dijo Mangum. “Fue un batazo fuerte. Eso sentenció el partido. Con [el cerrador Dennis] Santana entrando al final, fue como decir: ‘Bueno, salgamos de aquí’”.