Operativos migratorios: Detienen 1,089 haitianos y deporta 1,375 por entradas irregulares

SANTO DOMINGO.— En un amplio operativo conjunto realizado ayer, la Dirección General de Migración (DGM), en coordinación con las fuerzas de seguridad y otros organismos del Estado, detuvo a 1,089 nacionales haitianos en situación migratoria irregular y deportó a 1,375 personas por la misma causal.

Las acciones, desplegadas en distintos puntos del país, incluyeron detenciones en: Santiago (109), Gran Santo Domingo (91), Jimaní (68), Mao/Santiago Rodríguez (65), Elías Piña (52), Pedernales (49) y Montecristi y la zona Este (42 en cada una). Además, se registraron otras aprehensiones realizadas por las fuerzas armadas y policiales: 344 capturas por el Ejército, 87 por la Policía Nacional y 49 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (Cesfront).

Las deportaciones se efectuaron por las principales puertas fronterizas y se distribuyeron de la siguiente manera:

• Dajabón: 379 deportados.

• Elías Piña: 284 deportados.

• Jimaní: 618 deportados.

• Pedernales: 94 deportados.

La DGM informó que los operativos contaron con la colaboración del Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, Cuitran y la Digesett. Durante las intervenciones se aplicaron protocolos de verificación de documentos, consultas a bases de datos migratorios y coordinación con las autoridades judiciales cuando fue necesario.

La institución aseguró que cada procedimiento se ejecutó respetando los derechos humanos y con énfasis en la dignidad de las personas, “garantizando la debida protección y el debido proceso en cada caso”. Asimismo, subrayó su capacidad operativa para llevar a cabo acciones de alto impacto «con eficacia, transparencia y apego a la normativa vigente».