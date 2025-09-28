Migración arresta en Baní a ilegal haitiano que hirió a un agente con machete

BANÍ, Peravia. — La Dirección General de Migración (DGM) informó el arresto de un ciudadano haitiano indocumentado, identificado como Junior Moliere, tras herir con un machete a un agente durante un operativo en el sector Arroyo Hondo de Baní.

Junior Moliere

El incidente ocurrió en la calle Altagracia #21, cuando Moliere, al percatarse de la presencia de los agentes, huyó hacia un edificio en construcción. Allí tomó un machete con el que atacó a uno de los representantes de la DGM, según el reporte institucional.

La agresión provocó una laceración en la espalda del uniformado, quien fue evacuado de inmediato al Hospital Villa Fundación. El informe médico señala que la lesión no revistió gravedad, en buena parte gracias al equipo de protección del agente y a su pronta reacción.

El presunto atacante fue detenido en el lugar y puesto bajo custodia para los fines legales correspondientes.

La Dirección de Migración informó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades.

En un comunicado, la institución reiteró su compromiso con el control migratorio y la seguridad ciudadana, y advirtió que sus agentes seguirán cumpliendo sus funciones sin dejarse amedrentar.

Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre el estatus migratorio del detenido ni sobre posibles procesos de deportación; se indicó que se actuará conforme a las disposiciones legales vigentes.