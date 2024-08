“Para mí la poesía es música y la música es pintura”, Remy Ulloa

Para Remy Ulloa ser artista plástico no es un trabajo, es una pasión y cuando amas lo que haces el tiempo desaparece para dar paso a la contemplación.

Hijo de los también artistas Alberto Ulloa y Zenobia Galar, siente esto como un privilegio y una bendición pues no hubiera querido ser otra cosa en la vida, que lo que es.

Remy Ulloa

“No hay nada más placentero que disfrutar el proceso creativo y vivir consciente y en tiempo presente. Desde niño fuí testigo de cada etapa y periodo del arte de mis padres, experiencia que me nutrió y despertó en mí una sensibilidad ética”, expresa.

Remy expone a partir del 13 de septiembre “Flagelos luminosos”, mismo título de su más reciente poemario, manifestando que no tiene una predilección entre ser pintor o escritor, pues ya ha derribado las fronteras sensoriales.

“Para mí la poesía es música y la música es pintura, es en esa traducción sinestésica donde se fundamenta mi arte. Decir que amo más a la pintura que a la poesía sería como decir que amo más mis manos que mis piernas, no pueden estar separadas, son todas partes de un mismo ser. Cuando digo frio digo azul, cuando digo rojo he cantado una escala de Do Mayor, yo lo llamo, el jardín de los sentidos. Cuando escribí Flagelos Luminosos, junto a la poesía estaba la ilustración gráfica”.

Adelanta que la muestra abarca poemas y pinturas desde su niñez hasta la actualidad y en esta reciente muestra de Flagelos Luminosos quiso concentrar el tema y definir la paleta de colores acorde con las emociones de su poesía, Flagelos Luminosos es poesía y es pintura a la vez.

40 pinturas y dibujos

Anunciada por Yard Foundation y Fundación Espacios Culturales, «Flagelos Luminosos», abrirá el viernes, 13 de septiembre en Sala de Exposiciones Nidia Serra, de la Biblioteca Infantil y Juvenil.

La muestra estará integrada por unas 40 obras la mayoría pinturas y algunos dibujos en diferentes formatos y estilos, en técnicas como acrílico sobre lienzo, lápiz de cera, sanguina y tinta.

Remy Ulloa es un artista multifacético cuyas especialidades son la pintura y la escultura.

Sus obras están presentes en importantes colecciones privadas y en Museos, ha realizado cinco exposiciones individuales, más de 50 exposiciones colectivas, y ha expuesto en Ferias de Arte internacionales como Art Foro