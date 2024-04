En una carta injusta e insolente contra un pueblo solidario, Amnistía Internacional tiene la osadía de llamarnos racistas, por aplicar nuestras leyes y derecho soberano de preservar la patria.

Esta carta dirigida al presidente Luis Abinader, y a instituciones estatales, Amnistía Internacional, en compañía de otras seis organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, afirmó que esas políticas migratorias se basan en la discriminación racial y generan efectos discriminatorios para la exclusión racializada de personas haitianas y dominicanas.

Como dijo Mateo, uno de los discípulos de Jesús; ” ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano”.

Por qué no se condena y se le exige a los que se han cruzado de brazos en la comunidad internacional, luego de años clamándoles ayuda para interceder ante el caos y la barbarie en ese sufrido pueblo?

El Director de Migración calificó de abusivas y desconsideradas estas declaraciones, asegurando que los procesos de interdicción se hacen conforme a lo que plantea la ley 275 – 04, negando que se maltraten a los extranjeros.

De su parte el expresidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, había afirmado que las potencias que saquearon a Haití y que han estado tumbando y reponiendo gobiernos allí, tienen la responsabilidad de encontrar una solución a la grave crisis institucional y social de los haitianos y no pueden pretender echarle el problema a la República Dominicana.

Recientemente hizo unas contudentes reflexiones a raíz del recrudecimiento y caos imperante en Haití: – “Aquí no puede entrar un solo refugiado en la República Dominicana porque va a ser la desaparición de la República, porque después que usted los acepta no los puede sacar, y normalmente el convenio para los refugiados no está para aplicarse en países que hacen frontera.

Y esa Comunidad Internacional indolente se va a cruzar de brazos, porque puede sacar 80 mil, 90 mil, 40 mil, 50 mil millones de dolares para un conflicto regional, y no puede ni quiere sacar 5 mil millones para encauzar la democracia y la dignidad del pueblo haitiano”.

Que no vengan a exigir y culpar a un país solidario y noble como el nuestro por aplicar sus leyes soberanas, que tanto sudor, sangre y lágrimas nos ha costado en 180 años de trabajo, esfuerzos y sacrificios.

Es el deber de todos hijos de Duarte el cuidar y preservar la Patria.