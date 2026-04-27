PEDERNALES.– El comercio bilateral entre Haití y la República Dominicana mantiene un ritmo acelerado de crecimiento, con intercambios que alcanzan volúmenes millonarios en ventas diarias.

La dinámica comercial por esta zona supera la registrada en pasos fronterizos como Jimaní, Elías Piña e incluso Dajabón, históricamente considerado el principal punto de intercambio de productos hacia el vecino país.

Desde Pedernales se movilizan mercancías como plásticos, arroz, azúcar, harina, pastas alimenticias, gaseosas, embutidos, varillas, cemento y otros artículos, cuyo volumen garantiza ventas que superan los 100 millones de pesos diarios.

Los lunes y viernes, días establecidos para el mercado binacional, se observa la salida de más de un centenar de patanas cargadas con mercancías hacia Haití a través de este punto fronterizo.

No obstante, pese al dinamismo comercial y al constante flujo de comerciantes haitianos, la construcción del mercado en el lado dominicano permanece paralizada desde hace más de cuatro meses.