Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó este viernes que el país atraviesa un estado de “estancamiento y pausa”, al fijar posición frente al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader.

El secretario general peledeísta, Johnny Pujols, sostuvo que el actual Gobierno “ha roto la confianza ciudadana en las instituciones y ha fallado en cumplir el contrato social”, devolviendo, según dijo, al país a niveles de precariedad en servicios básicos que se consideraban superados.

Pujols afirmó que el alto costo de la vida es la principal preocupación de los hogares y que el mandatario omitió señalar que la inflación de alimentos superó el 8 % en 2025.

Denunció que productos como el pollo, el arroz y los huevos han aumentado en promedio un 75 % respecto a 2019, mientras que la autosuficiencia alimentaria, según indicó, cayó de 88.5 % a 72 % durante la actual gestión.

Cuestiona crecimiento y deuda

En materia económica, el dirigente del PLD aseguró que el crecimiento no responde a políticas internas, sino al alza internacional del precio del oro.

El secretario general del PLD, Johnny Pujols . / PLD

Alertó que el país destina alrededor de 900 millones de pesos diarios al pago de intereses de la deuda, lo que equivale al 25 % de los ingresos del Estado. A su juicio, esa situación “hipoteca el futuro de la nación”.

Seguridad y energía

Sobre la seguridad ciudadana, el PLD cuestionó las cifras oficiales y señaló una discrepancia entre la tasa de homicidios de 9.6 % reportada por el Gobierno y el 12.74 % atribuida al Ministerio Público. Pujols afirmó que la inseguridad obliga a la población a recogerse temprano y criticó que la página oficial de estadísticas tenga más de un año “en reconstrucción”.

En cuanto al sistema eléctrico, lo calificó como un “desastre”, tras registrarse, según dijo, dos apagones generales en tres meses. Indicó que las pérdidas superan el 42 %, frente al 27 % que, aseguró, se registraba en 2019, lo que representa un costo adicional de 1,500 millones de dólares.

Salud y educación

En el sector salud, denunció el regreso de enfermedades como la leptospirosis y la meningocócica, así como deterioro en las emergencias hospitalarias y falta de insumos. También vinculó esa situación con presuntos escándalos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Respecto a la educación, el PLD calificó de “mentira” la ampliación de la cobertura escolar y sostuvo que en 2025 se matricularon casi 100,000 alumnos menos que en 2019 en los niveles primario y secundario. Asimismo, afirmó que el 56 % de las estancias infantiles dejadas en construcción por la pasada gestión aún no han sido terminadas.