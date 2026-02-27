Santo Domingo.– El exmandatario y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader este viernes evidenció “una desconexión entre la narrativa oficial y la realidad cotidiana que vive el pueblo dominicano”.

Al fijar su posición desde la Casa del Pueblo Johnny Ventura, el exmandatario sostuvo que el jefe de Estado “no pudo ocultar el hecho fatídico de que nuestra economía en el 2025, solo obtuvo un débil crecimiento de 2.1% del PIB”, cifra que, a su juicio, contradice el tono optimista presentado ante la Asamblea Nacional.

Fernández afirmó que la República Dominicana creció menos que varias naciones de Centroamérica, situación que ,según dijo, no ocurría desde hacía más de dos décadas.

Indicó además que “en nuestro país, el índice de inflación fue de casi 5%, el punto extremo de la meta de inflación del Banco Central”, mientras que “los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron casi un 9%, que es un impacto real en el bolsillo del pueblo, respecto de lo cual el presidente guardó silencio en su alocución”.

Añadió que la canasta familiar “alcanzó 48 mil quinientos cuarenta y dos pesos, un aumento de casi tres mil pesos en un año”, lo que, afirmó, ha reducido el poder adquisitivo de las familias.

Cuestiona manejo de la deuda

En materia fiscal, el dirigente opositor criticó la comparación hecha por el mandatario con el año 2020, en plena pandemia.

“En una especie de acto de magia, el presidente comparó la deuda del 2025 con la del 2020”, expresó, al tiempo que sostuvo que, de haberse contrastado con 2024, “habría descubierto que la deuda creció en más de cuatro mil millones de dólares”.

Agregó que “la deuda pasó del 57.5 % al 58.5% del PIB, lo que equivale a un aumento de un punto porcentual en un año”.

Electricidad, seguridad e infraestructura

Fernández aseguró que en el sector eléctrico “lo que resulta inocultable es el retroceso que ha habido, con el aumento de los apagones; las pérdidas en distribución; la falta de solución estructural y el incremento de las tarifas eléctricas”.

El exmandatario y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández. / FP

En materia de seguridad, afirmó que “el presidente pretendió ignorar que en el país se producen cerca de 900 homicidios cada año”, además del aumento de robos y atracos.

Sobre las obras públicas, sostuvo que se trató de una exposición “en tono altamente emotivo y teatral”, mientras que en el terreno “abundan las obras paralizadas, retrasos significativos, sobrevaluaciones y promesas incumplidas”.

También cuestionó el destino de los US$775 millones recibidos de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, señalando que “ni siquiera se ha dado el primer picazo” a varias de las obras anunciadas.

Discurso “de ciencia ficción”

En uno de los pasajes más críticos, el exmandatario afirmó que, en medio de las dificultades económicas y sociales, el jefe de Estado “haya pretendido asemejarse a Steven Spielberg o Stephen Hawking, en un ejercicio de ciencia ficción”, al referirse al anuncio de un puerto espacial.

Fernández concluyó que la rendición de cuentas fue “el discurso de un gobierno del PRM que languidece y que consciente de su desgaste acelerado intenta a toda costa mantenerse con vida a base de cifras, titulares y relatos”.