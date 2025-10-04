Santo Domingo.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, criticó duramente la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a la que calificó como un “Gobierno de anuncios y titulares”, alejado de la realidad que, según afirmó, “golpea muy fuerte a la población dominicana”.

“Son simples anuncios, son titulares vacíos, es un esquema publicitario que no llega a concretarse nada de lo que se anuncia de forma rimbombante”, expresó Pujols durante una entrevista en el programa Comentando lo que Pasó, transmitido desde Santo Domingo Norte.

La participación del dirigente peledeísta formó parte de una jornada de trabajo en esa demarcación, enfocada en evaluar la implementación de la Línea Organizativa y Electoral del PLD en la Circunscripción 6 de la provincia Santo Domingo.

Pujols aseguró que “en el Gobierno del PRM hemos retrocedido más de diez años en casi todos los servicios públicos”, señalando el caso del sistema eléctrico como uno de los sectores más afectados.

De acuerdo con el dirigente opositor, “para alcanzar el nivel de eficiencia del sector eléctrico al finalizar la gestión del presidente Danilo Medina, debemos esperar por lo menos diez años”.

Asimismo, denunció que “alguien se beneficia del desorden que ha caracterizado al sector eléctrico, que contrata por excepción generadores de electricidad muy costosos y que además impactan de forma negativa en el medio ambiente”.

Pujols también criticó el manejo de los recursos públicos, asegurando que “se gastan dos mil quinientos millones de subsidio eléctrico, 30 mil millones en pensiones que no van dirigidas a servidores públicos ni personas con condiciones para recibirlas, un aumento de la nómina pública superior a los 100 mil millones de pesos, y así nos hablan en los pasillos de reforma fiscal. Hemos retrocedido más de diez años”.

El secretario general del PLD sostuvo que el esfuerzo para recuperar los niveles de desarrollo alcanzados hasta 2019 “debe ser enorme”, y llamó a la militancia peledeísta a redoblar su compromiso político.

“Este es un momento para doblar el trabajo sabiendo que nuestro compromiso es más intenso que el interés personal”, manifestó al finalizar una asamblea con dirigentes locales, jóvenes y comunitarios.

Pujols estuvo acompañado por la presidenta del PLD en la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo; el presidente municipal, Johnny Thomas; el coordinador de enlaces, Elías Cornelio; el enlace municipal, Alfonso Ureña; la diputada Damaris Vásquez; y los dirigentes René Polanco, Sócrates Pérez, Alfonso Mercado, Luis Santana y Juan Santana, entre otros.

Finalmente, recordó que el PLD “está al lado del pueblo dominicano y seguirá trabajando para volver a gobernar”, resaltando que “con el PLD se vivía mejor”.