El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió una alerta preventiva este sábado, ante el fuerte oleaje en la costa Atlántica, provocado por vientos que causaron el cierre de playas, según el Instituto Dominicano de (INDOMET), podrían extenderse durante las próximas 24 a 48 horas.

Las autoridades recomiendan a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto, ya que se espera un oleaje peligroso que oscila entre los 7 y 9 pies, acompañado de ráfagas intensas y posibles penetraciones costeras en algunos sectores.

La advertencia no incluye a la isla Saona ni a la bahía de Samaná, tampoco a Monte Cristi, porque permanecerán con oleaje regular.

El COE instruyó a los organismos de protección civil mantener vigilancia activa y adoptar las medidas necesarias para proteger la vida de los ciudadanos y de quienes laboran en zonas marítimas.

COE mantiene alerta por oleaje peligroso en la costa Atlántica y recomienda precaución a navegantes

Además, las au toridades vigilan una onda tropical que está saliendo de las costas occidentales de África y posee, un potencial medio en los próximos 7 días (alrededor del 50 %) de probabilidad para desarrollarse como ciclón tropical. Por su posición geográfica, se da seguimiento a la evolución y desarrollo de este sistema.

Sin embargo, en horas de la tarde, una vaguada continuará incidiendo sobre nuestro territorio, aunque con menor contenido de humedad, lo que provocará incrementos nubosos y aguaceros aislados con tronadas hasta primeras horas de la noche.

Las lluvias podrían registrarse en puntos de Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Peravia, Azua, San Juan, Independencia, Bahoruco, Elías Piña y Dajabón.

El viento cálido del sureste mantendrá las temperaturas elevadas, por lo que se recomienda mantenerse hidratados, usar ropa ligera y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

Desde tempranas horas de este viernes, gran parte del territorio nacional fue afectado por fuertes lluvias que se extendieron por horas, provocando inundaciones, deslizamientos y daños en viviendas e infraestructuras.

Estarlin Canelo/Enrique Vargas

Estarlinc20@gmail.com