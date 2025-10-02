SANTO DOMINGO ESTE. – La Policía Nacional informó que Ray Steeven Pichardo Betancourt, conocido como “Ray”, “Gordin” y/o “El Misionero del 27”, se entregó de manera voluntaria este jueves a través del programa televisivo El Show del Mediodía, tras ser buscado por presuntamente cometer múltiples asaltos en el Ensanche Ozama.

Contra Pichardo Betancourt pesaba la orden de arresto No. 973-2025-EMES-10931, emitida por presunta violación al artículo 379 del Código Penal.

Fue recibido por el vocero policial, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que el detenido fue trasladado a la jurisdicción correspondiente en Santo Domingo Este para ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Declaración oficial

“Estamos recibiendo al joven y procederemos a enviarlo a la jurisdicción donde fue emitida la orden de arresto, en cumplimiento de los protocolos establecidos. Será en la justicia donde se establecerá su responsabilidad o no en el presente caso”, indicó Pesqueira.

La entrega se produjo luego de que la Policía Nacional hiciera pública la orden de arresto contra el presunto asaltante.