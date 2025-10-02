Santo Domingo.– El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el general retirado Juan Manuel Méndez, anunció este jueves su decisión de integrarse a la política activa, tras cinco años de haber solicitado su retiro del Ejército de la República Dominicana (ERD), y reiteró su respaldo al presidente Luis Abinader y a la gestión de gobierno que encabeza.

Durante un mensaje dirigido a la población, el funcionario recordó que desde el año 2020 pasó a la vida civil y que desde entonces ha manifestado su apoyo al mandatario, a quien calificó como un líder “serio, capaz y trabajador, comprometido con el bienestar del país”.

“Manifiesto mi apoyo irrestricto al presidente Abinader y a su ejecutoria de gobierno, que entiendo ha sido excelente”, expresó.

Asimismo, Méndez afirmó que su respaldo es una decisión consciente y definitiva, al tiempo que informó que planea formalizar su ingreso a un partido político en los próximos días.

También te puede interesar:

“La persona que no toma decisiones en la vida no es leal. En mi caso, apoyo a un presidente que trabaja 24/7 por el bienestar de la población”, sostuvo.

El director del COE también titular de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias indicó que pone a disposición del jefe de Estado los cargos que actualmente ocupa, señalando que su compromiso con el presidente no depende de un salario ni de la administración de recursos públicos.

“Mis puestos están a su disposición, presidente. Para defender su gestión no necesito de un salario ni manejar presupuesto”, puntualizó.

Aunque no reveló cuáles serán sus aspiraciones políticas, adelantó que lo anunciará “más adelante” y reiteró que seguirá acompañando al presidente Abinader mientras este lo considere oportuno.