Punta Cana.– El turismo wellness o de bienestar continúa expandiéndose en los cuatro puntos cardinales de la República Dominicana, posicionándose como una de las tendencias en crecimiento dentro del sector, impulsada por visitantes que buscan experiencias conectadas con la naturaleza, como montañas, ríos, cascadas y entornos naturales.

Así lo afirmó Flavio Acuña, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Turismo Wellness y de la Asociación Americana de Spa, quien destacó que actualmente se desarrollan proyectos de este tipo en zonas como Punta Cana, Miches, Jarabacoa y Sosúa-Cabarete.

Acuña valoró el respaldo del ministro de Turismo, David Collado, así como de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), para impulsar un mercado que mueve alrededor de 2 mil millones de dólares a nivel mundial y en el que la República Dominicana tiene amplias oportunidades, especialmente por su cercanía con Estados Unidos, Canadá y México.

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El consultor y conferencista internacional explicó que los turistas de bienestar buscan reconectar con la naturaleza y vivir experiencias transformadoras. En ese sentido, resaltó que el país se proyecta como un destino atractivo para quienes persiguen la longevidad y una mejor calidad de vida.

“Imaginen venir de una metrópolis y tomar una clase de yoga frente al Salto de Jimenoa, meditar al amanecer con los pies en las aguas del Caribe, hacer senderismo en la montaña o cerrar el día con una sesión de tai chi al atardecer”, expresó.

Acuña, miembro de siete de las principales organizaciones wellness a nivel global, recordó que actualmente el 19.8 % de la población mundial corresponde a personas mayores de 60 años, consideradas longevas.

“Se estima que para el año 2050 el 25 % de la población será longeva, por lo que desde ahora se promueve el bienestar y la concienciación sobre la importancia de la alimentación, la respiración y la actividad física”, puntualizó.

Asimismo, informó que el país cuenta con más de 200 maestros capacitados para desarrollar este tipo de turismo, respaldados por su experiencia de 34 años asesorando proyectos en Centro y Suramérica.

Las declaraciones fueron ofrecidas previo a encabezar la presentación de una experiencia de bienestar durante el acto de inauguración del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, el principal evento de comercialización del producto turístico dominicano, celebrado en Punta Cana.

Durante su participación, junto a siete maestros, Acuña utilizó diversos instrumentos como gong, cuencos tibetanos, caracola, palo de agua, tambor oceánico, flauta lakota y handpan.

En la apertura también participaron los maestros Catherine Marlene, Clara González, Rosabel Giménez, Allan Sánchez, Armando Mondragón y Valentin Rodier.

DATE 2026 se celebra del 22 al 24 de abril en el Barceló Bávaro Convention Center, consolidándose como el principal evento de comercialización turística de la República Dominicana y uno de los más influyentes del Caribe.

El evento reúne a más de 200 empresas provenientes de más de 20 mercados emisores, con más de 8,000 citas de negocios proyectadas.