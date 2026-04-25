La feria de turismo DATE cierra con más de 8.000 citas de negocios en el este dominicano

La cita Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), considerada la feria turística más importante del Caribe, cerró su edición de este año con más de 8.000 citas de negocios entre suplidores nacionales y compradores internacionales, de acuerdo con datos divulgados por la organización del evento.

La feria, celebrada esta semana en Punta Cana (este de la República Dominicana), “superó las expectativas” y consolidó acuerdos que impactarán directamente la ocupación hotelera y el flujo de visitantes hacia el país en los próximos meses, según un comunicado de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

Esta edición del DATE, realizada entre el 22 y el 24, reunió a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores, junto a más de 300 compradores internacionales y una oferta de 120 stands, lo que evidencia el alcance global del destino dominicano.

La feria integró además más de 20 oficinas de promoción turística (OPT) provenientes de mercados estratégicos como Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Alemania, Brasil, Francia, Chile, Puerto Rico y España, fortaleciendo la conectividad comercial del destino.

La cita “no solo conecta la oferta turística dominicana con los principales mercados internacionales, sino que impulsa resultados concretos que se traducen en mayor ocupación, más visitantes y más oportunidades para toda la cadena de valor del turismo”, afirmó la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor.

“Este evento reafirma que el turismo sigue siendo uno de los motores más dinámicos y estratégicos de la economía dominicana”, añadió.

La República Dominicana fue el destino más visitado del Caribe en 2025, con más de 11,7 millones de visitantes, y proyecta alcanzar entre 12 y 12,5 millones en 2026, impulsados por la expansión de rutas aéreas y la diversificación de mercados.

El sector turístico dominicano generó más de 800.000 empleos directos, indirectos e inducidos el año pasado, según datos del Ministerio de Turismo del país.