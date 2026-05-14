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Prevenir u hospitalizar

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Prevenir u hospitalizar

José Díaz

En las cuatro décadas de esta columna deben haber más de 300 trabajos en los que destaco que lo básico en la atención en salud es la promoción y la prevención en salud, por encima, sin abandonar estas, de las otras dos maneras de brindar servicios de salud: la hospitalización y la rehabilitación sanitaria. Nunca se ha hecho caso de esto, por ello vivimos en un sistema medicalizado dominado por el negocio de la salud, y manchado, por si fuera poco, por la corrupción.

El pasado lunes leí de la pluma de la periodista Indhira Suero Acosta un excelente y completo trabajo titulado “El sistema de salud dominicano hospitaliza lo que se puede prevenir” que trajo estas bellezas: “El hormigueo en los pies, la sed constante o una herida que no cicatriza pueden parecer molestias menores. Sin embargo, para miles de personas en República Dominicana estos síntomas terminan en hospitalizaciones, amputaciones o enfermedades crónicas detectadas demasiado tarde, en un sistema que gasta más en tratar complicaciones de la diabetes, obesidad, hipertensión o gastroenteritis, que en prevenirlas.

Así lo evidencian datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y la Organización Panamericana de la Salud. Entre 2019 y 2024 se registraron 395,248 hospitalizaciones evitables, equivalentes al 16 % de los egresos hospitalarios del país, con un costo superior a los 12,400 millones de pesos.

La falta de prevención ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de enfermedades crónicas.

Según datos del Ministerio de Salud Pública, más del 70 % de la población adulta presenta sobrepeso u obesidad.

El expresidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Caba, atribuye parte del problema al deterioro de la red hospitalaria pública a la ausencia de un modelo sólido de atención primaria.

«El Servicio Nacional de Salud, en vez de comprar servicios a los hospitales públicos, comenzó a comprarlos a instituciones privadas y la salud terminó privatizándose», declaró”.

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