Propaganda política contamina calles GSD

Faltando 19 días para la apertura oficial de la precampaña electoral las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo (GSD) están contaminadas visualmente, debido a la cantidad de afiches y vallas con propaganda política de candidatos de todos los partidos.

Desde hace más de un año, bajo el manto de procesos internos (de captar adeptos) los principales partidos políticos iniciaron la colocación de afiches, pancartas y vallas publicitarias promoviendo rostros, nombres, colores y logos de las organizaciones políticas a las que pertenecen, sin importarles los plazos legales para iniciar la precampaña.

La propaganda política: Aún no comienza oficialmente la campaña electoral y las principales calles y avenidas lucen repletas de afiches y vallas de aspirantes a cargos electivos de todos los partidos

Pero quizás lo más preocupante es que si esto ocurre antes del inicio oficial de la precampaña electoral, qué pasará entonces cuando esta inicie de manera formal. Hay que en recordar que en años anteriores la arrabalización con afiches y pancartas, colocados por todas partes, ha sido un problema de importancia en el país.

“Los partidos ahí es que demuestran lo que son y que están por encima de las leyes y disposiciones. No les importan si estamos o no en campaña lo importante es hacer ver, ya que aquí no hay consecuencias para nada. Estamos abrumados con todos estos letreros”, expresó Chris Roa.

En República Dominicana el irrespeto a la ley electoral, a la opinión pública y a la ciudadanía por parte de los políticos ha sido el cuento de nunca acabar, ya que al fin y al cabo no hay consecuencias de ningún tipo para los violadores de las disposiciones que prohíben la contaminación visual mediante esta práctica y la JCE solo llama la atención y ahí queda todo.

En un recorrido realizado por un equipo de El Nacional por el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, se pudieron observar afiches, pancartas, y vallas de los hombres y mujeres que aspiran a ser candidatos a cargos electivos de los principales partidos políticos.

Hay vallas en las principales vías del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte y Oeste, afectando el urbanismo de muchos sectores con la contaminación visual que producen las marañas de alambres y los postes del tendido eléctrico en mal estado o por caer.

Desde siempre los carteles, afiches, vallas, letreros, han sido los soportes más importantes para colocar la publicidad exterior y mediante campañas electorales y dar a conocer los candidatos a puestos públicos de los distintos partidos políticos en las vías (postes del tendido eléctrico, edificio, árboles, paredes, etc.) .

Aunque en la actualidad las pantallas digitales, los exhibidores en las isleta de las avenidas y paradas de autobuses, los instantáneos en Internet, y las redes sociales son medios idóneos para publicidad, esto no ha incidido en la baja de colocación física de propaganda ocasionando que la contaminación visual continúe afectando a la población en sentido general.

Grandes vallas, hileras de afiches, letreros, etcétera, han sido colocadas en las principales vías como medio idóneo para que durante las campañas publicitarias las personas que se desplacen por estos lugares a pie o en vehículos tengan la obligación de ver a los candidatos y candidatas de los partidos políticos, sin importar el malestar o la distracción que crean.

Prohibición

Hay que destacar que la Ley 15-19 de Régimen Electoral en su Artículo 169 con el tema de Prohibición de Propaganda antes y después del Período de Campaña Electoral dice:

“No puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral fuera del período electoral definido por la presente ley, con excepción de lo dispuesto por la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas con relación a las precampañas”.

Pero también en su artículo 171, “Retiro de la Propaganda Electoral”, se establece que los partidos políticos y sus candidatos serán responsables del retiro de la propaganda que fue colocada durante la campaña.

En el pasado algunos partidos y candidatos han cumplido con este mandato, pero la mayoría deja a los cabildos esa responsabilidad.

Sanciones

Aunque pueda parecer extraña, ya que nunca es aplicado, la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos implementa sanciones para quienes violen las disposiciones. En su artículo 78 numeral 8 de la citada legislación dispone que los políticos que inicien su campaña antes del tiempo oficial sean sancionados con la inadmisibilidad de la candidatura, por parte de la JCE.