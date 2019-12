Santo Domingo.-La Junta Central Electoral (JCE) ha hecho una propuesta de voto automatizado y manual que tiene muchas confusiones que hay que aclarar, además ha emitido una resolución incompleta, consideró el sábado el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) a través de su delegado político ante el organismo, Tácito Perdomo.

Exigió al organismo electoral aclarar bien cuál conteo será el válido cuando la máquina arroje un resultado diferente al voto físico. “Nada de eso está claro y la Junta ha debido tener eso aclarado, yo entiendo que debe prevalecer el resultado del voto físico”, consideró.

Al mismo tiempo consideró como una pérdida de tiempo que la Junta haya convocado a los técnicos de los partidos para mostrarles el funcionamiento del lector de huellas dactilares, pero sin que todavía haya sido incorporarlo al sistema de voto automatizado.

“Nosotros, por ejemplo, preguntamos cuando se habló de la posibilidad del conteo manual y el que arrojen los equipos, cuál será el que prevalezca. Eso no está claro, no tiene sentido, eso debía estar aclarado por la Junta, para nosotros debe ser el físico que debe prevalecer, el físico que es el que tú tocas, porque tú no sabes lo que tiene la máquina dentro, por si aparece alguna dificultad”, consideró.

Agregó que “no es solo que sean cantidad de boletas iguales, porque pueden ser cantidad de boletas iguales, pero resulta que a mi como candidato alcalde tenga muchísimo más de lo que dice el papel, es decir hay cien y cien boletas iguales en la máquina, pero resulta que el equipo dice que hay 20 boletas para mi solamente, pero el papel dice que hay 35, cuál prevalece, entonces esas son cosas que tienen que hablarse, hay otras cosas además, en el caso de que un elector ejerza su derecho y vote por equis candidato y cuando reciba el documento o la pequeña boletita le sale otro, cómo se maneja eso, son cosas que hay que ir al fondo”.

El PLD

Mientras que Danilo Díaz, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo estar satisfecho con la reunión convocada por el organismo electoral y dijo que hay consenso de que el voto automatizado funcionó bien.

“Todos los partidos que estaban ahí están conscientes de que el voto automatizado funcionó bien, quieren mejoras, hablaron del tema de la auditoría por ejemplo, y nosotros ninguna objeción, pero dijimos que el proceso fue auditado por la ciudadanía que acudió a votar”, dijo.

Díaz dijo que los perdedores del pasado proceso del PLD están conspirando para dilatar el proceso eleccionario que prepara la JCE para febrero y mayo del año 2020.

PRM

De su lado, Robert Arias, delegado técnico del Partido Revolucionario Moderno (PRM), dijo que el encuentro encabezado por la Junta fue positivo y propuso al organismo emitir el primer boletín a las 10:00 de la noche.

Al mismo tiempo planteó que en los colegios electorales haya una representación equilibrada de los partidos que genere que genere confianza al proceso.